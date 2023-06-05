台新淨零電力高峰論壇給解方 電網韌性、SMR(小型模組式反應爐) 居電力淨零要角

淨零排放是全球永續目標，攸關產業競爭力，能源供給端減排，已為各國淨零碳排的重要路徑。台新金控、台新銀行與中華民國工商協進會今 (6/2) 舉辦「2023 台新淨零電力高峰論壇」，特邀日本九州電力會長瓜生道明視訊演講並與經濟部政務次長兼任台電代理董事長曾文生精彩對談，論壇現場齊聚國內外再生能源標竿企業和智庫，一同為台灣淨零電力提解方。

台新金控董事長吳東亮致詞時表示，去年台新跨越 30 周年，定調以「認真永續、綠色生活」的主張，響應聯合國 2050 淨零排放目標，積極發揮金融業議合的力量，助攻產業邁向淨零。他認為提升氣候治理成效，要從企業領導層建立永續 DNA 做起。此次論壇跨產業集結各公司的董監事及高階主管與會，這對於凝聚共識、建立永續生態圈具有極大的意義。近年來，世界各國不斷強化各種淨零措施，低碳基礎建設也成為跨國企業投資選址的重要指標。而台灣是外貿導向型經濟體，「淨零電力」更是維持供應鏈關鍵地位的要項，吳東亮特別號召工商界一同投入電力淨零的資源，加快技術突破以及落地應用，而不是只靠台電的推動。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新率先以「變動時代的台灣綠電轉型與挑戰」為題，分享台灣 2050 年淨零轉型路徑與策略，提供企業端因應參考。而日本九州電力會長瓜生道明則是分享了日本能源政策的「3E+S」方針，即在安全 (Safety) 前提下，確保能源穩定供應 (Energy Security)，提升經濟效率性(Economic Efficiency) 實現低成本的能源供應，並提高環保要求 (Environment)，並指出核能重建、加速導入再生能源及多元彈性能源供需管理的建構重點。日本經歷了福島核災後，身處日本半導體重鎮的九州，在穩定供電與淨零的急迫需求下，九州電力集團仍須努力達成碳中和。他點出 SMR(小型模組式反應爐) 具體積小、重量輕、模組化等特性，利用自然對流即可移除餘熱，可避免核災疑慮，可藉此建立安全核電，同步發展綠電、生質電，以臻能源自主，將是日本邁向 2050 淨零的關鍵。

而經濟部政務次長兼台電代理董事長曾文生表示，面對電力淨零與穩供目標，台電除提升零碳電源供給外，也須強化電網韌性與風險管理，為台灣打造「淨零韌性」新電力。台灣具有資通訊技術優勢與工業生產基礎，可在推動電力系統淨零同時，篩選優勢項目，培植本土產業，進軍國際綠能設備市場。

在企業的分享上，大亞電纜董事長沈尚弘提到其綠電轉型策略以及從能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理的完整能源鏈服務的佈局經驗；CIP 台灣區董事總經理許乃文分享備受關注的離岸風電的佈建進程與挑戰; 友達光電能源事業群總經理林恬宇則指出友達由模組硬體跨入電廠建置，整合軟硬體服務，提供創能、儲能以及能源管理的全方位解決方案。

此外，台新金控總經理林維俊以「金融力量助攻電力淨零」為題，分享台新積極參與國際倡議回應氣候變遷議題的實際行動，設立 TCFD 氣候任務推動小組統籌管理推動，參與多項國內外永續倡議，包含響應 TCFD(氣候相關財務揭露)、赤道原則 (Equator Principles, EP)、機構投資人盡職治理守則，遵循責任銀行原則，將 ESG 納入投融資對象的評估考量，並通過(SBT) 科學基礎減量目標，啟動投融資減碳管理，更進一步在 5 月簽署加入 PCAF (碳會計金融夥伴關係)組織，希望藉由導入國際計算標準的方法學來計算投資及融資的溫室氣體排放量，強化台新對於氣候風險以及減碳的推動力道，善盡金融業引導企業發展永續之關鍵角色，以實際行動回應低碳、淨零排放願景。

論壇現場提供以色列 Watergen 公司以「大氣製水技術」取用臺灣空氣製成的飲用水，這也是英國皇室及查爾斯國王最喜愛的指定飲用水，此創新科技名列以色列顛覆世界七大發明之一，呼應聯合國永續發展目標 (SDGs) 第六項「人們享有乾淨健康飲水的權利」的實踐，可望舒緩全球日趨嚴重的缺水問題。

今天論壇實體及線上吸引超過 2,100 位國內各大企業董監事及中高階主管盛情參加，台新認為面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄，期望藉由論壇匯聚各界夥伴的力量，協助產業界掌握國際永續發展與綠色能源關鍵議題的趨勢，推動產業交流合作，加速淨零轉型，共創永續共好的未來。