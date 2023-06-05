〈台股盤前要聞〉偉詮電Q3營運向上、WWDC掀元宇宙熱潮 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。隨著伺服器庫存去化告段落，偉詮電目前伺服器風扇馬達控制 IC 已從急單轉變為具延續性的訂單，看好今年相關業務維持成長態勢；蘋果將於本周召開 2023 年全球開發者大會 (WWDC) ，其中首款 MR 頭戴式裝置 Reality Pro 也有望登場，元宇宙話題將再掀熱潮。以下是今 (5) 日必看重要財經新聞。

伺服器風扇馬達追單 偉詮電 Q3 營收續揚

隨著伺服器庫存去化告段落，偉詮電 (2436-TW) 指出，目前伺服器風扇馬達控制 IC 已從急單性質，轉變為具延續性的訂單，看好今年相關業務維持成長態勢，且隨著伺服器機構件越趨複雜，對風扇馬達控制 IC 的需求量只增不減。閱讀全文...

蘋果首款 MR 頭戴裝置可望在 WWDC 登場 元宇宙話題再掀熱潮

蘋果 2023 年全球開發者大會 (WWDC) 本周登場，其中引頸期盼的首款 MR 頭戴式裝置 Reality Pro 也有望登場，市場看好，除了有望帶動致伸 (4915-TW)、美律 (2439-TW) 等供應鏈外，元宇宙話題也將再掀熱潮。閱讀全文...

今年 WWDC 頭戴式裝置料成焦點 GIS-KY、宣德等供應鏈受矚

蘋果 (Apple) 將在美西時間 6 月 5 日舉行一年一度的 WWDC 開發者大會，市場普遍預期將公開首款 VR(虛擬實境) 作業系統與設備，加上今年頭戴裝置新品也可望開始出貨，GIS-KY(6456-TW)、宣德 (5457-TW) 等相關供應鏈受矚目。閱讀全文...

生技廠布局擴大 美時取得躁鬱用藥獨家授權 藥華藥簽拉美授權

生技廠新藥布局再擴大，美時 (1795-TW) 取得美國 NRx 製藥公司 (NRXP-US) 自殺傾向躁鬱症用藥的全球獨家銷售權；藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 Ropeg 與國際藥廠 Pint-Pharma GmbH(簡稱 Pint) 簽訂拉丁美洲 7 國授權合約，藥華藥總里程碑金最高達 1.1 億美元。閱讀全文...

新纖化纖稼動率衝 9 成高於產業水準 聚酯旺季滿載 Q3 營運續強

新纖 (1409-TW) 表示，瓶用酯粒進入旺季，加上化纖受惠服飾品牌需求強勁，6 月整體稼動率可望攀升到 9 成，第二、三季營運逐季成長。閱讀全文...

雙鴻水冷散熱拿下輝達 AI 伺服器訂單 2025 年邁向高峰期

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申會後表示，輝達 NVIDIA(NVDA-US) 重新定義 AI 伺服器後，其水冷散熱幾乎是由雙鴻供應，今年伺服器營收比重將一舉攀升至 30%，看好水冷散熱 2025 年出貨量將邁入高峰期。閱讀全文...