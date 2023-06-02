〈焦點股〉生技廠藥物研發報捷 易威、瑩碩取證股價攻高

生技股藥物研發報捷，易威 (1799-TW) 旗下抗發炎藥物 TLX-030 獲得美國 FDA 通知領取藥證，激勵股價攻上漲停鎖住；瑩碩 (6677-TW) 精神科藥物鹽酸米那普侖膠囊也取得中國藥證，帶動股價勁揚逾 10%。

易威美國子公司 Tulex Pharmaceuticals 公告，旗下抗發炎藥物 TLX-030 取得美國藥證後，將積極推廣美國市場銷售。

易威對抗發炎用藥的銷售寄望高，主因在於該藥品屬於困難學名藥，技術門檻高、競爭對手少，原本預期去年底或是今年 3 月就能拿到藥證，不過後續接到補件通知，直到本月才取得藥證。

根據市場研究專業統計機構 IMS Health Inc. 資料庫統計，該藥品 2022 年美國市場銷售金額約 2 億美元，目前市場競爭者包含 Teva 等。

瑩碩與中國合作夥伴共同開發的精神科藥物鹽酸米那普侖膠囊 25mg、50mg，取得中國藥監局 (NMPA) 正式核發藥品註冊證書，其中 50mg 更是首家取得藥品註冊證的藥企，也為瑩碩拿下首張中國藥證。

後續鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由瑩碩負責生產製造、中國合作夥伴負責銷售，透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普侖膠囊的滲透率。