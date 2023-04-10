瑩碩取得漢達戒菸輔助劑台灣授權 搶攻2.4億元市場商機

瑩碩生技 (6677-TW) 今 (10) 日宣布，與漢達生技 (6620-TW) 簽署戒菸輔助劑 HND-032 授權合約，共同搶進國內 2.4 億元商機。瑩碩將取得 HND-032 在台灣的開發製造與銷售權利、漢達則能享有授權金及產品銷售分潤。

瑩碩董事長王建治表示，戒菸輔助劑 HND-032 是以輝瑞 Chantix 為對照品的學名藥；Chantix 在美國失去專利保護前，曾是輝瑞旗下明星暢銷藥品之一，2017-2020 年累計銷售額超過 40 億美元，

王建治補充，雖然該藥品 2020 年被驗出含有超標致癌物質 (nitrosamines) 緊急下架回收，但美國 FDA 仍以戒菸的健康益處考量建議應繼續服用，並鼓勵學名藥廠加入競爭，顯見該藥品具有獨特的利基優勢。

漢達總經理陳俊良指出，HND-032 屬於高門檻學名藥，由公司研發團隊自主完成製劑配方開發，其美國藥證日前取得美國 FDA 完全回應信函 (CRL)，公司正準備和 FDA 溝通，補充 FDA 所要求之資料，盡快遞送美國 FDA 覆核，卡位美國市場商機。

而在台灣市場方面，漢達與瑩碩做為合作夥伴，主要著眼瑩碩本身具有研發困難學名藥與提交藥證申請能力外，還擁有符合 PIC/S GMP 的製造工廠，以及涵蓋醫院、診所、藥局等完善的行銷通路，因此將 HND-032 台灣地區的開發製造與銷售權皆授予瑩碩。

瑩碩總經理顏麟權進一步說，吸菸可視為一種慢性成癮疾病，主要是「尼古丁」吸入肺部後，很快會與大腦內的神經受體結合並釋放出「多巴胺」，讓吸菸者產生愉悅與放鬆感，而當尼古丁濃度降低時，多巴胺分泌就會減少，為了重獲愉悅感，促使人會重覆吸菸而上癮。若吸菸者嘗試戒菸，往往會出現疲倦、易怒、緊張、焦慮、注意力不集中等難忍的不適感，稱為戒斷症狀，以致菸癮難斷。

根據研究顯示， Chantix 可取代與阻止尼古丁與尼古丁受體的結合，抑制對尼古丁的依賴，同時它也可以部分刺激腦部釋放出一些多巴胺，讓大腦認為已經吸過菸，透過此雙重機轉作用，達到減緩尼古丁的成癮。

台灣每年約有逾 400 萬的吸菸者需要協助戒菸，在原廠供貨短缺前，國健署每年專案購買金額估計達新台幣 2.4 億元，由於尚未有相關學名藥在台上市，目前藥物市場呈現短缺，而瑩碩在取得 HND-032 台灣市場開發製造與銷售權後，將著手展開藥證申請與量產規劃等相關事宜，有機會成為首個在台灣上市的學名藥，爭取市場商機。