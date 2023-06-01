瑩碩精神科用藥中國藥證到手 搶攻人民幣1億元商機

瑩碩 (6677-TW) 今 (1) 日公告，與中國合作夥伴共同開發的精神科藥物鹽酸米那普侖膠囊 25mg、50mg，取得中國藥監局 (NMPA) 正式核發藥品註冊證書，其中 50mg 更是首家取得藥品註冊證的藥企，也為瑩碩拿下首張中國藥證。

總經理顏麟權表示，鹽酸米那普侖膠囊為治療成人憂鬱症的精神科用藥，先前中國市場僅核發一張 25mg 劑量的藥品註冊證，一年銷售額約人民幣 1 億元，但該競品近年供應量持續減少，無法滿足市場需求，致使藥品出現短缺。

隨著瑩碩與合作夥伴共同開發的鹽酸米那普侖膠囊獲准上市，在當地醫保支持下，可望獲醫療機構的優先採購，預料將有效填補供給缺口。

另一張中國藥證鹽酸米那普侖膠囊 50mg，是目前當地唯一 50mg 的藥品註冊證，而國際上大多都是以 50mg 為主要使用劑量，因此營碩也相當看好 50mg 未來的銷售狀況。

瑩碩的中國合作夥伴為一家新三板上市公司，以精神疾病藥品的代理與銷售為主，行銷通路遍布中國 31 個省、市、自治區逾 5000 多家各型醫院。

鹽酸米那普侖膠囊上市後，將由瑩碩負責生產製造、中國合作夥伴負責銷售，透過合作夥伴在精神科領域具規模化的行銷通路，可望快速提升鹽酸米那普侖膠囊的滲透率，為瑩碩的整體營收帶來正面貢獻。