〈瑩碩展望〉海外三大動能 顯著貢獻全年營收

瑩碩生技 (6677-TW) 今年海外布局進入領證關鍵年，將大幅挹注營收，包括治療成人嚴重憂鬱症用藥，本季有望取得中國一致性評價首張學名藥證、日本兩項產品受託開發案洽談進入尾聲，以及東南亞預計 5 月開始出貨。

瑩碩開發的治療成人嚴重憂鬱症的精神科用藥 (鹽酸米那普侖膠囊)，有機會今年第一季拿下中國藥證，在當地醫保支持下，可獲醫療機構優先採購。而同成分的藥品在中國市場僅有一個競品，年銷售額約人民幣 1 億元 (約新台幣 4 億元)。

總經理顏麟權表示，該藥品已啟動備貨，若順利取得藥證，隨時可以出貨，加上旗下抗憂鬱症用藥劑量組合比競爭對手多，藥品價格短期不會降，該類藥品尚未納入集中採購範圍，整體營收貢獻將比競爭對手高。

東南亞市場方面，腎臟科用藥去年底在泰國、菲律賓領證，目前已經掌握訂單，泰國預計 5 月開始出貨、菲律賓則是第三季上市銷售，另外還有 6 個品項會在台灣、中國、東南亞等地陸續取證上市。

顏麟權坦言，過去受到疫情影響，海外布局受阻，尤其與日本客戶洽談的受託開發案，直到去年重啟討論，近期合約已進入尾聲，有望今年完成簽約並規劃生產兩項學名藥，合作模式會以台灣生產，日本合作夥伴在當地進行 BE 試驗 (生體相等性試驗)、申請藥證等。

至於國內方面，瑩碩近兩年分別與祥翊製藥、霖揚生技、健喬信元、台灣渥克等業者建立新合作模式，其中賣斷 3 項抗癲癇藥品給健喬，本月已完成藥證所有權移轉，瑩碩近期也將認列權利金，另外雙方還有其他產品正在討論授權。

瑩碩與祥翊的第一個合作品項，是治療嚴重痤瘡軟膠囊皮膚專科用藥，預計今年上半年將展開生體相等性 (BE) 試驗；與霖揚合作首個治療思覺失調症長效奈米針劑產品，也有機會在今年挺進 BE。