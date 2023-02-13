〈瑩碩展望〉明年申請上櫃 同步孵化小金雞

瑩碩生技 (6677-TW) 營運將進入成長期，規劃明年送件申請上櫃，此外，旗下子公司歐帕生技醫藥，近年營收、獲利穩定成長，今年更將進行產線設備優化，效率有望再提升，瑩碩有意推動歐帕進入資本市場，孵化小金雞。

瑩碩共有兩家子公司，PIC/S GMP 製造廠歐帕生技醫藥，持股 8 成，聚焦在 CDMO(委託開發暨製造服務)；另一家 100% 持股的是泰和碩藥品，為市場推廣、銷售公司，通路涵蓋醫院、診所、藥局等。

總經理顏麟權表示，歐帕生技年營收近 5 億元，並開始穩定獲利，員工人數超過 200 人，根據該公司營收比重，瑩碩只占 2 成，其餘 8 成來自海外客戶，包括日本、韓國、義大利藥廠等。

歐帕生技受惠日、韓主力客戶訂單回溫，產能利用率持續提升，今年更將進行產線設備優化，提升生產效率，同時強化與客戶的夥伴關係，爭取新品項代工業務。

事實上，歐帕生技原本是羅氏藥廠在台灣建立的工廠，後來賣給聯亞藥；歐帕生技為留住日本客戶、滿足需求，因緣際會下聯亞藥擬出售該廠房，因此母公司瑩碩買下聯亞藥的廠房，並打造成 PIC/S GMP 製造廠。

泰和碩方面，顏麟權指出，將持續引進新產品，如自費藥品、功能性食品等，藉產品組合的多元與優化，擴大規模經濟並提升獲利空間。