〈紐約匯市〉美元續軟 單日貶幅近一個月最大 商品貨幣反彈

美國製造業數據和聯準會 (Fed) 官員的最新發言，強化市場對於 Fed 在本月會議上跳過升息的預期，美元指數周四 (1 日) 續軟，並創近一個月來最大單日貶幅。加幣、澳幣和紐元等商品貨幣反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.75%，至 103.54，是 5 月 24 日以來最低。

包含費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 在內 Fed 官員暗示，可能會在 6 月 13 日至 14 日的會議上跳過升息，以便讓央行有時間評估升息周期對通膨數據的影響。

美國周四公布 5 月 ADP 新增就業 27.8 萬人，雖低於前值，但遠優市場預期，這可能促使 Fed 在一段時間內維持高利率。另一方面，因利率上升打壓新訂單，美國 5 月 ISM 製造業指數從 47.1 降至 46.9，連續七個月萎縮，但就業指數達到九個月高點。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場現在預期，Fed 在 6 月會議上升息 1 碼的機率約為 32%，遠低於一天前的近 67%。

歐元勁揚 0.7% 至 1.076 美元，自兩個月低點回升。

近期部分歐洲國家數據顯示通膨壓力有降溫跡象，歐元區公布 5 月消費者物價指數 (CPI)，從 4 月的 7% 大幅下滑至 6.1%，低於路透訪調經濟學家預期的 6.3%，但仍是 ECB 設定 2% 目標的三倍多。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 認為，歐元區通膨依舊過熱，未來將繼續升息，但步伐會放緩。

ECB 將在 6 月 15 日宣布最新利率決議，市場目前預估升息 1 碼的機率為 85%，且 Refinitiv 數據顯示，ECB 7 月可能再升息 1 碼。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 外匯和總經策略師 John Velis 表示：「當市場預期歐洲央行將升息一到兩次，而聯準會對升息的態度更遲疑時，兩者利差收窄。」

英鎊連五個交易日上漲，升逾 0.7% 至 1.2525 美元，為 5 月 16 日以來最高。

加幣勁揚近 1%，至 1.3444 加元兌 1 美元，創逾兩周新高，其他商品貨幣齊步彈升，澳幣漲 1.1% 至 0.6572 美元，紐幣漲 0.9% 至 0.6070 美元。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 認為，這可能是受到債務上限協議在眾議院闖關成功的樂觀情緒所帶動，是風險偏好復甦的展現。

美國眾議院周三 (31 日) 晚間以 314 票同意、117 票反對，通過暫停債務上限的法案，接下來將送交參議院表決，參議院多數領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示將繼續開會，直到通過法案。

Sahota 並稱，油價反彈也為加幣帶來支撐。布蘭特原油期貨周四自近一個月低點反彈，漲約 3% 至每桶 74.31 美元，在石油輸出國家組織與產油盟國 (OPEC+) 周日會議前夕，收復近期部分跌勢。

截至台灣時間周四 (1 日) 約 6:00 價格: