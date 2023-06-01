〈台幣〉股匯脫鉤 新台幣小升2.6分收30.740元

不受台股下跌影響，新台幣兌美元今 (1) 日升值 2.6 分收在 30.740 元，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 14.21 億美元。

美股四大指數收黑，台股今天少了電子權值股撐場，終場指數下跌 66.31 收在 16512.65 點，不受台股收黑影響，新台幣兌美元今天偏升整理，盤中匯價升破 30.7 元攀升至 30.684 元，但受外資匯出影響，亞幣轉弱，使得新台幣終場升幅收斂，收在 30.740 元。

外匯交易員表示，中國最新公布的 5 月財新製造業數據回升至 50.9，重新回到擴張區，經濟數據稍微緩解人民幣貶值壓力，人民幣兌美元盤中一度回升至 7.09 元，人民幣盤中回升也帶動部分亞幣微幅升值。

外匯交易員表示，儘管台股走跌，外資午盤過後偏向匯出，但匯出規模不大僅微幅調節，加上出口商今天拋匯量不小，為新台幣匯價提供匯價支撐，儘管台股拉回整理，但外資並未出現大舉匯出，新台幣偏升機率較大。

外匯交易員指出，新台幣近期走勢與亞幣明顯脫鉤，除非之後台股大跌、外資大舉匯出，新台幣才會反轉貶值，預估短線仍維持偏升格局，匯價將在 30.6 到 30.8 元區間震盪整理。

主要亞幣今天普遍趨貶整理，新台幣升值 0.09%、人民幣貶值 0.09%、日元貶值 0.29%、韓元也趨貶整理，貶值 0.03%。