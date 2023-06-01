〈紐約匯市〉Fed官員籲6月跳過升息 DXY自兩個多月高點拉回 月線升逾2%

美元指數周三 (31 日) 呈震盪走勢，意外激增的職位空缺數據，一度激勵美元攀揚，盤中再創兩個多月新高，隨後回吐多數升幅，因聯準會 (Fed) 官員呼籲應在 6 月跳過升息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.06%，至 104.23，本月升逾 2%。

美國勞工部公布 4 月 JOLT 職位空缺數意外激增至 1010 萬後，美元指數盤中升至 104.70，再創 3 月 16 日以來新高，但 Fed 官員呼籲 6 月暫停升息，使美元衝高拉回。

Fed 理事、副主席提名人選傑佛森 (Philip Jefferson) 表示，他傾向於 6 月維持利率不變，但不代表升息周期已經結束，只是讓央行在確定政策緊縮程度之前，有足夠數據可進行評估。

投資人在傑佛森發言後重新設定預期。與 Fed 政策利率掛鉤的期貨價格顯示，央行在 6 月升息的機率，從稍早公布職位空缺數據後的 71% 大減至 32%。

傑佛森的看法也獲得費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 聲援，後者也支持在 6 月會議上跳過升息。傑佛森和哈克均為今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票委員，對貨幣政策有投票權。

歐洲通膨明顯降溫的消息，一度帶動歐元貶至兩個多月新低的 1.0635 美元，截稿前貶約 0.4%，報 1.0687 美元。

Monex USA 交易主管 Juan Perez 表示，雖然對美國化解債限僵局的期望，可能令美元維持在高檔，但最終達成的債限協議，可能讓投資人轉抱風險資產。

中國公布 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降幅超出預期，使離岸人民幣兌美元一度貶至 7.13，續創半年新低，截稿前下跌 0.36%，至 7.1147 人民幣兌 1 美元。

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 認為，疲軟的中國經濟數據，也是激勵美元走強的原因之一，這引發投資人對復甦乏力和全球經濟衰退的擔憂。

其他主要貨幣方面，英鎊延續升勢，上漲 0.2% 至 1.2436 美元，日元也升逾 0.3%，至 139.31 日元兌 1 美元，為一周高點。

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