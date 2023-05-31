Fed理事鮑曼：美國房市反彈可能影響對抗通膨

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周三 (31 日) 表示，住宅市場的明顯反彈可能會影響 Fed 與通膨的鬥爭，即使 Fed 等待租金下跌對整體通膨數據的影響，房價也會「趨於平穩」。

她在波士頓一場演說中指出，「隨著新租約進入市場，預計較低的租金最終將反映在通膨數據中。」

近幾個月來，Fed 官員一直指望租金通膨緩解，最終降低整體通膨數據，因為租金是採用年均值計入數據的。

鮑曼說，但這可能會抵消一些效應，「住宅房市似乎正在反彈」，房價「最近趨於平穩，這對我們降低通脹的鬥爭產生了影響」。

鮑曼一直是較為鷹派的 Fed 官員之一，她沒有說明房市反彈可能如何影響政策觀點，也未提及 Fed 在 6 月 13 日至 14 日會議上是否升息。

然而，這的確證明人們對 Fed 官員預期對有利通貨膨脹的一面持懷疑態度。

當 Fed 在 2021 年秋季開始暗示即將升息，然後在次年 3 月展開激進的升息周期時，房貸利率也隨之上升。 隨之而來的是銷售放緩和房價下跌。

但這個過程可能已經觸底，標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數在 2 月和 3 月環比上漲。

建築開工率和建築許可證也可能達到最低點，建商信心一直在改善。