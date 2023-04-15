〈能源盤後〉IEA示警 OPEC+減產恐令市場提早並擴大短缺 油價連漲4周

原油期貨價格周五 (14 日)收高，且為連續第四周上漲，係因國際能源署 (IEA) 警告，石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 的減產行動恐令今年原油市場更早出現較預期更大的供應短缺。

分析師表示，投資者對高通膨與其衝擊能源需求的擔憂情緒也有所緩解。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上升 36 美分或 0.4%，收於每桶 82.52 美元。最近月 WTI 原油期貨價格本周收高 2.3%，且已連續第四周上漲。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.3%，​​收每桶 86.31 美元，本周收高 1.4%，且已連續第四周上漲。

5 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.2%，收每加侖 2.84 美元，本周收高 0.8%。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 2.64 美元，但本周收低 0.8%。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.3%，收每百萬 Btu 2.11 美元，自稍早低於每百萬 Btu 2 美元的水準回升，本周上漲 5.1%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 總經理 Manish Raj 表示，高通膨和 Fed 的鷹派作法曾破壞石油商的派對，但現在派對又熱鬧重啟了。「隨著通膨似乎已過峰值，交易員可擺脫主宰石油交易數月的宏觀風險。與此同時，IEA 的報告表明，中國不僅是尋常的需求成長，而是「暴增」般的需求。」

IEA 月報指出，第三季全球石油市場原油供需之間的缺口將達 200 萬桶 / 日。

由 Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周五報告指出，中國解除防疫限制後，IEA 認為航空旅行將巨增，IEA 也預警，OPEC + 減產恐加劇石油供應短缺並傷害消費者。

石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 繼去年 10 月宣布大幅減產後，又於 4 月 2 日宣布，5 月起至今年年底再減產 116 萬桶 / 日。此外，俄羅斯也已決定將減產 50 萬桶 / 日的行動延續到今年年底。

儘管如此，高盛分析師周五報告指出，IEA 的報告對油價影響偏中性，因為美國供應受限且 3 月經合發展組織 (OECD) 的商業庫存大幅下降，這兩個看漲力量大致抵消了需求的小幅下調和非 OPEC 供應量的小幅上升。

SIA 資產管公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，WTI 油價已自 66 美元上漲至 84 美元近期交易區間的頂部，並在 82.50 美元附近停滯。「目前尚不清楚是否油價已失去動力，或正準備再次向上移動，看油價會自當前 80 美元至 84 美元範圍往哪個方向突破，可能可找到答案。」

「OPEC + 本月初宣布減產，此舉措持續在整體上有支撐力，但需求方面仍存有疑慮，因為美國經濟數據喜憂摻半。」Cieszynski 補充說。