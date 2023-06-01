〈能源盤後〉中國經濟數據疲弱 加劇需求擔憂 WTI原油月跌11%以上

中國經濟數據疲弱，令市場擔憂這全球最大原油進口國之一的需求，原油期貨價格周三 (31 日) 繼續走跌收低。總體而言，對需求的擔憂導致 5 月美國基準油價跌逾 11%。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.37 美元或 2%，報每桶 68.09 美元，收在 3 月 20 日以來最低點，全月下跌 11.3%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 88 美分或 1.2%，報每桶 72.66 美元。該期貨今日收盤到期，全月跌幅近 8.7%。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.11 美元或 1.5%，報每桶 72.60 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.56 美元，全月下跌 0.7%。該期貨今日收盤到期。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.26 美元，全月下跌 5%。該期貨今日收盤到期。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.6%，收每百萬 Btu 2.27 美元，全月下跌 6%。

市場驅動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，油價重摔是因為市場擔憂中國經濟碰壁、OPEC 不會支持沙烏地阿拉伯的強硬言論，以及美國可能研議對伊朗解除部分制裁的計畫。

中國國家統計局周三表示，中國官方製造業採購經理人指數 5 月自前月的 49.2 降至 48.8，不僅持續處於產業活動收縮的領域 (讀數 50 以下)，也低於《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 49.7。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，投資者對未來的需求感到緊張，令人失望的中國製造業數據加劇這種緊張情緒。由於全球最大的原油進口國的經濟前景仍不明朗，需求預期正在下降，導致價格下跌。

由於對經濟增長的擔憂，WTI 和 Brent 原油期貨價格周二收在近 4 周低點。

目前市場聚焦 6 月 4 日的 OPEC+ 會議 (石油輸出國組織及其盟友，包括俄羅斯)。沙特阿拉伯能源部長先前警告賣空者「小心」，令分析師預期 OPEC + 會議將有擴大減產的決議出現，然而，俄羅斯副總理隨後表示，他認為沒有必要採取額外措施。

瑞穗證券能源期貨執行董事 Robert Yawger 認為，OPEC+ 將維持產量不變，除非 Brent 原油曲線在周五收盤時呈現正價差狀態。(即較遠期期貨交易價格高於近期期貨價格)

「正價差大於持有成本，這對所有產油國來說都是最糟糕的情況，OPEC + 可能會盡最大努力扼殺正萌芽的正價差。」周三稍早，8 月 Brent 原油交易價格比 7 月原油溢價約 15 美分。

與此同時，據路透社報導，石油輸出國組織秘書長 Haitham Al-Ghais 周一向伊朗表示，OPEC 歡迎伊朗在制裁解除後全面重返石油市場。

美國能源資訊署 (EIA) 周四將發布美國石油周報，因周一陣亡將士紀念日放假，因此發布時間較以往延後一天。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (5/26 止) 美國原油供應減少 340 萬桶、汽油庫存減少 50 萬桶，蒸餾油庫存將減少 28 萬桶。

