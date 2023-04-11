花旗逆勢看衰油價：OPEC+減產效果難維持 可能跌破每桶80美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周聯合突襲減產，國際油價有所為落，而正當華爾街高喊油價 100 元不是夢之際，花旗逆勢押注油價將下跌，重重潑下一盆冷水。

花旗全球商品研究主管 Edward Morse 在最新的報告中指出，即使 OPEC + 最近努力透過減產來支撐原油價格，油價也可能跌至每桶 80 美元以下。

Morse 認為，所謂短期內達到每桶 100 美元價格明顯誇大，需求下降的風險和供應增加的可能性並存，預料今年晚些時候和明年的油價將下滑。

他說：「聯準會（Fed）持續升息和銀行業危機令經濟成長堪憂，2023 年全球經濟成長可能放緩至 2.3%，今年的原油市場供需更趨向平衡，目前的油價下行風險大於上行的可能性。」

該份報告中提到，OPEC + 的減產決定並不是針對美國或其他國家，而是為了防止油價出現類似 1998-1999 年、2008-2009 年的「腰斬式」下滑。

報告指出，以前大部分時候的油價暴跌都是由於油價過高抑制需求，導致原油庫存快速累積所導致。一旦價格崩潰，可以拋售原油庫存維持供需平衡。而如今原油庫存已接近五年來最低水準，當油價下跌時，原油無可拋售，OPEC + 的調控能力將減弱。

至於需求方面，Morse 指出：「西方國家經濟放緩正在削弱原油需求，我們在等著看經濟到底發生什麼事，或許這將是一個緩慢的復甦。如果出現的話，來自中國的需求將在年底提振市場。」

此外供應方面，投資人可能低估伊拉克和委內瑞拉的供應成長潛力，這可能會抵消 OPEC + 及其檬果本月達成的部分減產協議。

Morse 說，包括伊朗、伊拉克、利比亞、尼日亞和委內瑞拉在內的國家，全部增加全球石油供應，因此將非 OPEC 國家原油供應上調每日 150 萬桶。另外儘管伊朗和伊拉克存在供應中斷風險，但也有利供應成長的因素，因此將該國供應預期上調每日 80 萬桶。

整體來看，花旗報告指出，隨著 2023 年石油市場供需趨於平衡，預估 2023 年布蘭特原油和西德州原油的基準價格分別為每桶 84 美元、每桶 79 美元。如果 OPEC + 堅持削減供應，平均價格在基準情況下上調每桶 5 美元，但這仍與每桶 100 美元的預期相去甚遠。