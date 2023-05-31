〈大同法說〉尚志資產每年貢獻業外逾百億元 最晚2027年發股利

大同 (2371-TW) 累計虧損仍達 117 億元，總經理王金來預期，隨著電力與新能源本業獲利持續增加，尚志資產每年將貢獻業外逾百億元，最晚 2027 年就可發放股利。

大同電力事業群方面，目前在手訂單達 170 億元，其中重電 85 億元、電纜 40 億元、電表 30 億元、馬達 15 億元，預計今年就會實現約 50% 訂單。法人估，電力事業第二季營收有望維持雙位數成長，全年年增 20%，明年再成長 20%。

電力事業群副總經理許建平表示，目前變壓器供不應求，會先滿足台電需求，同時在電力變壓器與配電變壓器增加設備，預計下半年會進入生產，整體產能可提升 30%。

大同業外貢獻來自尚志資產的土地資產開發，尚志資產預計 2027 年前，每年可以為集團帶來逾百億元營收貢獻，包含中和廠捷運共構案、雙連都更案，以及大同莊園二、三期。

尚志總經理鍾光豐表示，在法令打壓及疫情衝擊下，這兩年營建業是辛苦行業，不過大同莊園三期很幸運不受到影響，去年第二季推出後，至今已接近完銷，總銷金額 148 億元。

大同莊園三期已完成工程發包，預計 2027 年完工後開始認列營收；另外大同莊園二期已於去年完工，目前正在申請使用執照，預計今年會先認列 26 億元。

另外，中和廠捷運共構案是與捷運局合作的聯合開發案，總戶數近 1500 戶，尚志可以分到 1000 戶，銷售額約 200 億元，預計明年第一季推出，力拚捷運萬大線通車前完工。

雙連都更案為大同首次對外收購土地並整合鄰地，預計第三季取得建照，明年公開銷售。