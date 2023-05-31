泰山公司派不認股臨會改選結果 龍邦重申召開正當性

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權之爭，今 (31) 日進入股東臨時會全面改選對決，最終龍邦挾股權優勢取得董事會過半席次，拿下 4 董 1 獨董，公司派僅拿下 2 董 1 獨董，會後泰山公司派以「鬧劇」形容今天召開的股東臨時會，並質疑其合法性，而龍邦方面則重申此次股東臨時會召開的正當性。

龍邦董事長劉偉龍於今天股東臨時會後表示，對投票結果還算滿意，同時表示新的董事會成員涵蓋各領域專業人士，期待泰山公司未來能透過新的董事會組成帶出全新氣象，朝推動公司治理、專業經營及股東權益最大化的方向努力。也歡迎整個社會及主管機關一起來監督和鞭策，務求讓泰山公司真正脫離家族色彩，回歸專業治理。

但泰山截至 31 日晚間七時止，仍未將今天上午的股東臨時會選舉結果上傳公開觀測站，也無法得知新一屆董事會推選董事長的結果。只有泰山接獲簽證會計師安侯建業聯合會計師事務所來函主動終止委任的訊息。

泰山公司派晚間並發表聲明表示，本次泰山股東臨時會召集程序與主管機關的函釋內容不符，顯有重大瑕疵，本次股東臨時會選出新任董事、獨立董事，其決議方法明顯違反法令，而有重大瑕疵。

泰山公司派強調，泰山公司對於今日股東臨時會選出新任董事、獨立董事的適法性，存有重大疑慮，也嚴正否認今日股東臨時會的合法性、有效性，更歡迎在場有表示異議的各位股東，在會後針對今日股東臨時會其中所存有召集程序、決議方法的瑕疵，提起訴訟以為救濟。