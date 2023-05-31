〈航空業最新展望〉華航看客、貨均樂觀 為復甦下8字註解

華航 (2610-TW) 今 (31) 日召開股東常會，董事長謝世謙表示，今年前 4 月客運收入已回到疫情前 90% 水準，票價也成長約 30%，整體客運班次數將達疫前約 8 0%，而貨運雖下滑，但目前運價仍高於 2019 年 30%，今年客貨「相當樂觀」，尤其客運將以「穩健布局、精準布點」喜迎復甦商機。

謝世謙說明，今年營運從過去 3 年的貨運為主，改從客運業務為主軸，前 4 月客運營收已回到過去的 90%，票價約成長 30%，全年載客率看好，「暑期訂位持續進來」。

貨運方面，雖去年以來營運往下走，但前 4 月的貨運營收仍較 2019 年疫情前有超過 50% 的成長，運價仍高於 2019 年有 30% 之多。

謝世謙強調，「客貨今年相當樂觀」，疫情期間以「貨運為主、客運為輔」策略挺過挑戰，隨著邊境鬆綁、市場回穩，轉為「穩健布局、精準布點」，全面搶攻全球客運復甦商機。

華航目前歐、美、澳客運班表已回復疫情前規模，因應市場需求積極增班，且接力拓展新航點，包括東南亞宿霧、清邁、峴港，以及即將開航的高雄 - 金浦、桃園 - 布拉格等新航線，並規劃下半年恢復南京、福州、武漢等兩岸航點。

華航強調，將全力布局北美和歐洲長程綿密航網，爭取高收益直飛客源，同時，隨著中轉商機擴大，優化區域線產品，強化旅運服務。

而隨著油價走勢趨緩，航空公司成本相對降低，預估下半年貨運市場有望反彈，將依需求差異性調度不同機型派飛，爭取最高效益，並持續關注晶圓代工、5G 產業、車用電子及材料等相關產業發展動態，掌握主流市場貨源。

華航現正積極進行機隊汰舊換新計畫，自 2021 年起引進 25 架 A321neo 新世代窄體客機，目前已交付 10 架，預計 2026 年引進完畢；另規劃於 2025 至 2028 年陸續引進 24 架 787-9 新廣體客機，貨機部分接連引進 10 架 777F，目前已交機 6 架，預計 2024 年全數交付完畢。