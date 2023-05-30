樺漢在手訂單續創高能見度達明年Q1 董座：今年營收獲利強勁

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW)30 日召開股東會，董事長朱復銓表示，在手訂單持續創高，能見度已達明年首季，今年全年營收與獲利將保持強勁。

朱復銓表示，今年因國際政治局勢變化、全球通貨膨脹、能源成本上漲等負面因子干擾下，對各產業企業營運表現依然帶來挑戰，但樺漢近年來積極衝刺 IPC 3.0 調整體質，也反映在第一季表現上，稅後純益、每股純益均創新高。

朱復銓進一步指出，目前在手訂單金額皆創歷年同期新高，能見度長達明年第一季，「軟體 + 軟硬方案訂閱式服務」訂單需求更為暢旺，整體接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1 左右，庫存天數則降至 90 天下。

而近期 AI 議題火熱，樺漢表示，身為物聯網及嵌入式計算技術 (ECT) 方案領先廠商，一條龍涵蓋完整 AI Hardware 硬體系列產品，GPU/APU/TPU 系列主板、KBOX/VBOX 系列主機。

AI Software 應用軟體方案則有 Susietec / OP predict、Vhub AI / EMS AI / Open AI，以及 AI Services 雲平台與服務 GCP + Azure+ AWS 混合雲，且聚焦 AI 人工智慧、ML 機器學習和 DL 深度學習發展，也可彈性客製化設計製造工業規格的相關設備產品。

樺漢股東會除了承認去年財報，並通過各項議案外，也補選獨立董事一席，新當選獨立董事為杜黃旭，任期以補足原任期為限。