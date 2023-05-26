〈夏季最大旅展來了〉長榮航機票最低4000有找 長汎給最高1萬折扣

上半年最大規模旅展－台北國際觀光博覽會今 (26) 日起在台北世貿一館重磅登場，長榮航 (2618-TW) 結合直營旅行社長汎假期連袂強打促銷機票、精選旅遊行程，長榮航機票最低 3231 元起，長汎則推出指定行程最高折 1 萬元的驚喜折扣。

長榮航指出，官網上已推出台灣出發指定 33 個航線優惠票價，最低只要 3231 元起 (以下均為未稅價)，促銷票價機位有限，無限萬哩遊會員購買成人機票更可享最低 83 折購票優惠。

其中，最受歡迎的東北亞航線，長榮航祭出桃園 - 沖繩 6984 元起，桃園 - 首爾 8730 元起，桃園 - 東京 11423 元起。

而對於歐洲航線的優惠，包括有桃園 - 米蘭 24735 元起、桃園 - 巴黎 26190 元起、桃園 - 維也納 24735 元起。

北美航線優惠也很有看頭，桃園 - 舊金山 30648 元起 (含稅)、桃園 - 洛杉磯 32904 元起 (含稅)。

而長榮航除了推出夏季線上旅展，實體旅展也同步開跑，現場打造 AR360 虛擬實境。

另一方面，長汎假期副總經理蔡錦惠表示，看好暑假檔期，長汎假期推出指定行程最高折 1 萬的折扣，若無法到旅展攤位的民眾，也可前往長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展特惠價。

目前長汎假期網站上提供歐洲 / 美加指定團每人折 2000 元，以及日本 / 韓國 / 澳洲 / 東南亞指定團每人折 1000 元的優惠。

此外，針對長榮航新開出的直飛德國、義大利等航點，長汎祭出「FUN 遊瑞士雙峰雙景觀列車 10 日」119900 元起，以及「直飛米蘭 FUN 遊義大利 10 日」73900 元起 2 大單國深度行程。