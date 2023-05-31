債務上限眾議院表決今晚揭曉、今年漲幅將近300%的C3.ai發布季報!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 05 分)

■ 道瓊指數：下跌 -90 點，跌幅 -0.27% 至 32999。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -47.75，跌幅 -0.33% 至 14349.00。

■ 標普 500 指數：下跌 -12.25，跌幅 -0.29% 至 4202.75。

【今日總經數據】美國 5 月達拉斯聯儲服務業指數、美國 JOLTs 職位空缺。

■ 延伸閱讀推薦：QQQ：全球第 5 大 ETF，愛科技股、AI 產業的你一定要看！

二、美股盤前關注重點

1. C3.ai 2023 財年 Q4 季報： C3.ai(AI.US) 將於今日盤後發布 2023 財年 Q4 季報，受惠於 AI 浪潮，今年以來 C3.ai 漲幅高達 297.02%，對於此次季報，目前市場預期 Q4 季度收入將為 7134 萬美元，YOY 下滑 1.4%。EPS 預估為 - 0.17 美元，YOY 增漲 19%。。

2. 蘋果 WWDC 23：最新消息表示，蘋果將於 6 月 5 日的 WWDC 23 開發者大會上展示首款 MR 設備，預期定價將為 3000 美元，光學模組和顯是模組將採用 Pancake+Micro-OLED 屏，BOM 成本佔比為 7%、21%，預期蘋果第二代 MR 將于 2025 年量產。

3. 波克夏在加購 2.73 億美元的西方石油：據證券交易委員會的文件顯示，巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRK.B.US) 在 5 月 25 至 30 日期間，再度以超過 2.73 億美元的價格收購約 466 萬股的西方石油，文件顯示，目前波克夏擁有的西方石油公司持股已增加至 2.2199 億股，若以週二收盤價 58.59 美元計算，價值約為 130 億美元。

4. 惠普 2023 財年 Q2 季報，營收、EPS 雙雙不如預期：惠普 (HPQ.US) 昨日盤後發布截至 4 月 30 日的第二季季報，季度營收達 12.91B，年減 -21.7%，低於市場預期的 13.03B 美元；EPS 達 0.8 美元，也低於市場預期的 0.76 美元 (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

小資推薦延伸閱讀：

1. VTI：全球第 4 大 ETF 報酬、成分股、配息公開資訊彙整！

2. 定期定額懶人包｜定期定額試算、手續費、優缺點全解析！

3. 新手買股｜網路開戶到下單，帶你買進第一支台股！

4. 小額投資的 3 個方法，投資理財入門！