〈夏季最大旅展來了〉華航全航線機票最多88折 長程線再折1000

2023TTE 台北國際觀光博覽會今 (26) 日起至 29 日於台北世貿一館盛大開展，華航 (2610-TW) 祭出台灣出發全航線最高 88 折優惠，並加碼 4 天限時機票折扣，長程航線折價 1000 元、區域航線折價 500 元，由於華航將於暑期開航直飛布拉格航線，更祭出經濟艙最低 23987 元起 (未稅)。

華航表示，疫後首度參與 TTE 台北觀光博覽會，以「用你的姿態漫旅世界」主題共襄盛舉，打造繽紛展區，運用不同角度的盛開梅花，象徵無邊際的航線服務，也在攤位頂端設置 Q 版華航飛機造型氣球，更納入即將開航的布拉格元素造景，如天文鐘、會跳舞的房子、查理大橋等知名景點。

華航將於 7 月 18 日起開出捷克布拉格航線，以新世代長程航線主力機種 A350 客機直飛，每周提供 2 個往返班次，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。

目前華航台北 - 維也納航線每周飛航 4-5 個班次，搭配台北 - 布拉格每周 2 個班次，屆時華航東歐航班將達每日 1 班，為市場獨家提供維也納、布拉格雙航點進出的的航空公司。

華航說明，旅客於旅展期間購買台北 - 布拉格來回機票，除享有線上旅展優惠外，可再享展區長程航線折價 1000 元，亦即經濟艙最低 23987 元起 (未稅)；同時，各大旅行業者也在旅展主打各式團體行程，奧捷 7 天只要 64900 元起。

另外，即日起至 6 月 5 日於華航網站購買自台灣地區出發全航線機票皆可享有最高 88 折優惠，經濟艙包含台北 - 香港 5063 元起 (未稅)、台北 - 宿霧 5675 元起 (未稅)、台北 - 布里斯本 20079 元起 (未稅)、獨家飛航的台北 - 安大略 25701 元起 (未稅)；商務艙包括台北 - 峴港 24273 元起 (未稅)、台北 - 清邁 24541 元起 (未稅)、台北 - 峇里島 27218 元起 (未稅)。

華航進一步指出，若是持有中國信託中華航空聯名卡的旅客，於線上旅展期間在華航網站專區購票，最優可享 9 元回饋 1 哩，單筆消費滿 2 萬元，最高加碼贈 5000 哩，鼎尊無限卡購票累積消費滿 20 萬元再加碼送 1 萬哩優惠。