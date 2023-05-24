〈長榮航股東會〉票價漲幅5成！Q2不差於Q1 年底前航班恢復8成

長榮航 (2618-TW) 今 (24) 日召開股東常會指出，近 2 個月來平均票價漲幅達到 50%，高於預期，第二季的營收不會比第一季差，第三季暑期旅遊旺季載客率也持續攀升中，目前航班數已恢復至 2019 年同期的 75%，預期年底可恢復至 80% 以上，整體客運營運相當火熱。

長榮航疫後採取穩健有序的航網復原策略，優先恢復越太平洋和歐亞航網，並依市場需求，逐步加密區域航線班次，搭配春節、寒假及東北亞賞櫻效應發酵，前 4 月營收 382.6 億元，超越 2019 年同期 11.6%，更帶動第一季獲利創單季第 4 高。

長榮航強調，第二季的營收不會比第一季差，同時，預期暑假整體市場需求旺盛，目前 7 月的平均訂位率全航線均走揚，以歐美長程線訂位量最暢旺，訂位率已達 70%，預期將可達 90% 以上水準。

長榮航進一步說明，轉機客的訂位量達 50% 以上，整體北美航線已達每周 84 班，約同於 2019 年底水準，而歐洲航線航班數為每周 32 班，超越疫情前規模，其中倫敦、維也納和巴黎為每日 1 班，慕尼黑每周 4 班，阿姆斯特丹每周 3 班，米蘭每周 4 班。

而在亞洲近程航線中，長榮航東南亞航班數每周已達 140 班，超越疫前 9%，東北亞航班數每周則達 137 班，並逐漸增加中。