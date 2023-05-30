外資在台股續站買方買超84億元 大舉敲進鴻海及航空雙雄

台股大盤今 (30) 日在漲多拉回的壓力之下，造成指數壓回震盪，終場大盤指數收黑下跌 13.56 點，大盤以 16622.74 點作收，成交值 3088.87 億元，外資持續站在買方，買超 84.09 億元，外資大買鴻海 (2317-TW) 及華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 雙雄。

外資今日買超 84.09 億元，投信賣超 5.03 億元，自營商賣超 0.17 億元，在期貨市場方面，外資交易淨口數爲 889 口，未平倉合約口數爲 29078 口。

30 日在集中市場外資買超較多的個股爲，鴻海、長榮航、華航、台積電、晟銘電、日月光投控、彰銀、宏碁、大同、星通。30 日在集中市場外資賣超較多的個股爲，中鋼、開發金、緯創、臺企銀、廣達、新光金、國泰金、長榮、群創、神達。

30 日在集中市場投信買超較多的個股爲，緯創、日月光投控、開發金、光寶科、長榮航、中鋼、永豐金、國泰金、陽明、元大金。30 日在集中市場投信賣超較多的個股爲，中華電、仁寶、台泥、宏碁、英業達、兆豐金、慧洋 - KY、新光鋼、南亞科、第一金。

30 日在集中市場自營商買超較多的個股爲，大同、裕隆、聯電、華航、迅得、新光金、鴻海、中華電、長榮、台勝科。30 日在集中市場自營商賣，超較多的個股爲，廣達、緯創、華通、群創、長榮航、華新、雷虎、華邦電、漢翔、威盛。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股大盤盤中出現高檔震盪拉回，但盤中 IC 設計、車用、AI 伺服器、軍工個股各依題材表現，預估壓回幅度不會太大，投資人仍可留意成長型個股。