〈台北國際電腦展〉海外客戶來台 勤誠展出雲端及AI伺服器產品

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (30) 日指出，公司睽違三年多，再度回歸 COMPUTEX 台北國際電腦展，恢復大規模實體活動後，也展出 AI 伺服器等機殼產品，並邀請多位海外客戶來台，深化未來產品研發及商務合作。

勤誠本次提出「Whatever’s Inside, CHENBRO Outside」，以「內建無限制，外殼唯勤誠」為主題，聚焦四大應用產品創新，展出 AI、Edge、Storage、Cloud 伺服器機殼解決方案及未上市新品。

執行長陳亞男說，勤誠作為全球雲端產業機電整合解決方案的領導品牌，在機殼設計上採用模組化概念，致力提供「高相容性」與「高差異性」並存的伺服器機箱標準品，實現「容．異．不容易」，以多元、有容、敏捷與彈性的服務，依據使用者需求不斷創新，不管產業需求如何變動影響伺服器配置，勤誠都可以提供多元的伺服器機殼解決方案，做到「內建無限制，外殼唯勤誠」。

勤誠今年在 COMPUTEX 展出 20 多款伺服器機殼產品，最受關注的是高階 AI 伺服器，尤其自 ChatGPT 及生成式 AI 推出以來，持續推升 AI 伺服器的需求成長，而 AI 伺服器為支援更大規模的數據處理，不斷提升 GPU 或加速器 (Accelerator) 的相容性及支援密度，促使產品設計複雜度明顯提升。

勤誠憑藉深厚的研發實力，讓伺服器內的各個關鍵元件充分發揮各自能效、完美相容，體現產品在 AI 應用上可靠、穩定、高效的特性，同時也展示搭載 Intel、AMD 新 CPU 平台的伺服器機殼解決方案，並推出新一代 HPC、AI、DC-MHS、液冷散熱、雲端運算、邊緣運算、高密度儲存等相關產品，及榮獲 IF 設計大獎及 COMPUTEX BC Award 的伺服器機箱。

總經理許健南指出，今年除聚焦 AI、Edge、Storage、Cloud 四大伺服器機殼解決方案的產品展示外，也透過 Reference Motherboard Program，加速主機板廠商拓展市場，也讓終端客戶有更多元彈性的選擇。

另外，勤誠正在積極研發 ESG 綠色產品，實現 Reuse(物盡其用)、Reduce(減少使用)、Recycle(循環回收) 的精神，並使用可回收材質及強化節能減碳，增加地球永續環保性。