〈台股盤中〉狹幅震盪盤 族群輪動由板卡、汽車維繫人氣

台股加權指數今 (30) 日早盤陷入高檔狹幅震盪盤，開高 12 點後，在平盤上下波動，最低來到 16607 點，盤中在 16640 點附近整理，預估成交值略縮至 3250 億元左右，強勢族群仍在快速輪動中。

早盤板卡族群表現偏強，青雲 (5386-TW) 漲停，撼訊 (6150-TW) 大漲超過 6%，麗臺 (2465-TW) 漲近半根停板，華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW) 漲 2% 上下。

汽車族群由裕隆 (2201-TW) 領漲，裕隆盤中大漲達 7%，中華車 (2204-TW) 漲半根停板，和泰車 (2207-TW) 漲超過 3%，三陽 (2206-TW) 和汎德永業 (2247-TW) 漲 2% 之上。

由輝達 (NVDA-US) 帶動的 AI 概念股漲跌互見，勤誠 (8210-TW) 一度漲停，聯發科 (2454-TW) 漲近 4%，嘉澤 (3533-TW) 和廣達 (2382-TW) 均漲 2% 之上，高力 (8996-TW) 穩在盤上，不過，部分股有短波獲利了結之勢，博智 (8155-TW)、穎崴 (6515-TW) 均跌 3% 之上，緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、雙鴻 (3324-TW) 跌 2% 上下，富驊 (5465-TW)、創意 (3443-TW) 跌 1.5% 之上。

日前強勢股部分有漲多拉回，譜瑞 - KY(4966-TW)、鼎天 (3306-TW)、偉訓 (3032-TW)、業強 (6124-TW)、西勝 (3625-TW)、星通 (3025-TW) 等均跌 3% 之上。

不過，萬在 (4543-TW) 續攻漲停，台通 (8011-TW)、江申 (1525-TW)、長園科 (8038-TW)、大世科 (8099-TW)、達邁 (3645-TW)、柏騰 (3518-TW)、安國 (8054-TW)、欣技 (6160-TW)、雷虎 (8033-TW)、天剛 (5310-TW) 等漲半根停板左右。

法人指出，隨著輝達引爆人工智慧浪潮，市場熱錢湧入半導體、IC 設計、矽智財、伺服器 ODM、散熱、PCB 等類股，惟 AI 概念指標股短線股價漲幅已大，加上指數於高檔整理，同步修正過大的乖離率，盤面轉成類股輪動格局。

從技術面來看，大盤月 KD 指標開口持續向上擴張，周 K 棒除了站穩 13 周移動平均線外，13 周移動平均線也同步上揚，指數延續多方格局，近期只要未完全封閉周一的多方缺口 16537-16597 點，將維持高檔震盪走勢。