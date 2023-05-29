台股漲逾百點站穩16600點 三大法人買超321.68億 。(圖:REUTERS/TPG)Tag三大法人買賣超法人籌碼外資台股今 (29) 日延續上週行情，持續向上挺進，儘管台積電 (2330-TW) 休息震盪，不過在鴻海 (2317-TW) 帶量上攻，AI 概念股持續發燙下，指數開高再漲百點，突破 16600 點關卡，終場收在 16636.3 點，上漲 131.25 點或 0.8%，攀近一年新高，成交量 3397.43 億元，三大法人聯手買超 321.68 億元。 觀察三大法人今天籌碼動向，外資續挺台股，買超 275.37 億元；投信轉賣超 0.98 億元；自營商買超 47.3 億元，三大法人買超 321.68 億元。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀中國封殺美光、蘋果新供應鏈名單、AI助攻台股攀一年高 本周大事回顧〈台股盤前〉台股量先價行上看1萬7 AI助電子族群重登主流〈台股盤前要聞〉電信三雄各擁小金雞、黃仁勳看AI為台廠黃金機遇 今日必看財經新聞〈台股盤中〉AI概念股Run！漲逾百點創近一年新高〈台股盤後〉AI概念股延燒、鴻家軍帶量攻 勁揚131點收16636點相關貼文