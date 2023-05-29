台股漲逾百點站穩16600點 三大法人買超321.68億 

台股今 (29) 日延續上週行情，持續向上挺進，儘管台積電 (2330-TW) 休息震盪，不過在鴻海 (2317-TW) 帶量上攻，AI 概念股持續發燙下，指數開高再漲百點，突破 16600 點關卡，終場收在 16636.3 點，上漲 131.25 點或 0.8%，攀近一年新高，成交量 3397.43 億元，三大法人聯手買超 321.68 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資續挺台股，買超 275.37 億元；投信轉賣超 0.98 億元；自營商買超 47.3 億元，三大法人買超 321.68 億元。

