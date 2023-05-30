〈台股盤後〉大盤漲多拉回收黑下跌13點 個股挾題材高速輪動

台股大盤今 (30) 日在漲多拉回的壓力之下，加上主帥台積電 (2330-TW) 盤中進人整理、消化市場賣壓，造成盤中指數壓力震盪，終場大盤指數收黑下跌 13.56 點，大盤以 16622.74 點作收，成交值 3088.87 億元，市場專家指出，台股漲多拉回的表現仍爲正常的走勢。

證券分析師黃漢成指出，今天的台股盤中出現高檔震盪拉回，但盤中 IC 設計、車用、AI 伺服器、軍工個股各依題材表現，預估壓回幅度不會太大，投資人仍可留意成長型個股。

台北股市 30 日集中市場加權股價指數早盤開在 16648.77 點，最低 16579.13 點，最高爲 16681.19 點，大盤終場收跌 13.56 點或 0.08%，收盤指數報 16622.74 點，市場成交值爲 3088.87 億元。

今天盤中 AI 伺服器個股呈現開高走低，緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 早盤走勢強勁，但盤中股價走低，但 EMS 廠鴻海 (2317-TW)、IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 則成為多方力守的重要指標個股。但盤中市場資金動能極強，盤中 IC 設計、車用、AI 伺服器、軍工個股各依題材表現。

今天盤中光學元件廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、先進光 (3362-TW) 大漲，主要挾電動車智能化題材，汽車類股和泰車 (2207-TW)、裕隆 (2201-TW) 股價也受到激勵。

今天收盤欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等 ABF 載板族群表現弱勢，同步收黑。

貨櫃航運股方面全面走高，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價同步收黑。

台積電終場下跌 2 元，以 566 元作收。