〈台股風向球〉AI浪潮席捲 按下電子輪漲行情開關

在 nVidia(NVDA-US) 財報和財測超乎預期的激勵下，台股加權指數上周大漲 330.13 點，站穩 16500 點上，創去 (2022) 年 6 月以來新高，反映 AI 衍生的長期需求相對不受景氣循環衝擊，成為新一波主流，其中，外資大買台積電近 12.3 萬張最多，創 2015 年 1 月下旬來單周大量，有利本周再次出現母雞帶小雞的電子輪動行情。

不過，法人也提醒，連 2 周來加權指數已反彈達 1000 點，短線進入高檔區後，nVidia 帶動的 AI 相關族群將震盪加劇。

nVidia 對於第二季訂單大幅成長的預期遠超乎市場想像，激勵落後的大型股和相關高價股再度轉強，集中市場上周 5 日均量達 2870 億元，為價漲量增格局。

其中，外資合計在集中和店頭市場合計買超 770 億元，是推升大盤的主要動能，反觀投信僅買超不到 4 億元，自營商僅買超 2.13 億元，內資轉向大型股，對中小股獲利了結。

外資上周主要布局有台積電 (2330-TW) 近 12.3 萬張最多，創 2015 年 1 月下旬來單周大量，其次為仁寶 (2324-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW) 和華航 (2610-TW) 均超過 5.3 萬張，元大台灣 50(0050-TW)4.4 萬張，欣興 (3037-TW)3.3 萬張，日月光投控 (3711-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、廣達 (2382-TW) 和宏碁 (2353-TW) 均逾 2.2 萬張。

若以金額來看，外資買超台積電多達 680 億元，欣興近 60 億元，元大台灣 50 近 55 億元，日月光投控和廣達在 25 億元左右。

法人認為，AI 長線發展題材涵蓋電子族群的範圍廣，令市場暫時忽略短期庫存高的利空陰霾，不排除本周在台積電埋下多頭火種，電子族群輪番漲，進而推動大盤驚驚墊高。

惟須留意，台積電單日爆出 10 萬張大量，大盤短線進入高檔區，恐更加震盪，也須留意 6 月 FOMC 可能將再度升息等因素。

永豐投顧表示，台股指數在盤整 3 個月後，僅 2 周時間就再衝上 16500 點，日 K 線出現兩個跳空缺口，再配合量能迅速增溫，資金集中轉向 AI、半導體，建議操作不要大意，若出現第三個缺口或是 4500 億元的大量，即應提防失控。

元大投顧也認為，資金擁簇熱門題材，對整體市場技術線型帶來積極正向影響，但在追逐熱門題材過程中，建議謹慎注重基本面的變化，以避免在浪潮退去時被困在原地。