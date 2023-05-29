〈台股盤前〉台股量先價行上看1萬7 AI助電子族群重登主流

台股 26 日以大漲 213.05 點或 1.31 % 作收，成交值進一步放大到 3851.7 億元，主要仍在輝達 (NVDA-US) 概念股的強勢硬挺之下，電子股重掌市場多頭帥印，並由台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW) 等市場關注個股領軍漲勢，市場專家指出，台股將由 AI 助電子族群重登主流，大盤上看 1 萬 7000 點。

同時，在上周六早晨收盤的美股表現上，美股道瓊指數上漲 328.69 點，或 1%，收 33,093.34 點。那斯達克指數上漲 277.59 點，或 2.19%，收 12,975.69 點。標普 500 指數上漲 54.17 點，或 1.3%，收 4,205.45 點。費城半導體指數暴漲 208.95 點，或 6.26%，收 3,545.67 點。

證券分析師張陳浩指出，台股目前的走勢以量先價行走勢爲重要市場觀點，目前的市場 AI 概念尤勝於蘋果、電動車等先前的電子市場主流概念，將進一步助電子族群重返主流，大盤上看 1 萬 7000 點。

張陳浩說，相對於市場資金湧向電子股，先前上漲的生技、軍工、綠能、儲能、觀光等類股，現在看起來反而像在第二季墊檔，目前在市場主流漸趨明確之後，必須留意資金的退出這些漲多類股，甚至可能引爆股價的崩跌。

5 月 26 日外資狂敲台股買超 432.6 億元，改寫史上第 7 大單日買超金額，單周買超金額也達 735.28 億元，單周買最多的是晶圓代工龍頭台積電超過 12 萬張，其次是仁寶 (2324-TW)、華航 (2610-TW)）。

張陳浩說，必須注意的是，外資在台股買超並沒有引發新台幣匯率強勢大幅走升，研判是過去一直停泊在台灣的外資資金推升上周的強大買盤，如台股再引發外資熱錢的強勢進入，恐怕漲勢將再提升，因此近期的新台幣匯率走勢，也必須關注。

上周 ASIC 的創意 (3443-TW)、散熱的建準 (2421-TW)、雙鴻 (3324-TW)）等 AI 概念股也延續漲勢，持續改寫新高股價，總計高達 20 檔個股齊步寫下新天價。

外資單周買超前 10 大上市個股為台積電 122,996 張、仁寶 57,362 張、華航 53,014 張、欣興 33,065 張、日月光投控 (3711-TW)24,352 張、廣達 (2382-TW)）22,430 張、宏碁 (2353-TW)22,422 張、南亞科 (2408-TW)17,259 張、彰銀 (2801-TW)16,784 張、國票金 (2889-TW)11,921 張。

喧騰已久的美國債務上限危機，在 6 月 1 日爆發債務違約前，美國總統拜登（Joe Biden）與國會共和黨領袖眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）達成「暫時協議」，解除了美國第 79 次債務危機。