【選股策略】市場無懼債務上限議題，但這8檔極弱勢熱門股要小心了

即便目前新聞圍繞在美國債務上限的議題，債券價格也隨之回落到近期低點的頸線位置，但台股大盤卻逆勢來到近 11 個月的高點。

隨著 Q1 財報公布，俗話說：「幾家歡樂幾家愁」，這波類股輪動涵蓋了軍工、AI 伺服器、旅遊觀光、碳權、充電樁等概念股，然而在滿地強勢股的情況下，還是有落寞的股票持續探底。投資人基本上可以分兩派：左側 & 右側。

左側交易人喜歡人棄我取，別人看危機時他看到的是轉機，喜歡摸頭跟抄底。

右側交易人喜歡順勢而為，行情突破我就買；跌破我就賣，喜歡突破區間的強 / 弱勢股。

今天要和大家分享的是在盤面強勢整理的情況下弱於市場的熱門弱勢股們。

適合順勢放空嗎？還是市場錯殺適合逆勢抄底？快來研究看看吧！

(抄底跟乖離率的詳盡介紹：

抄底是什麼？抄底訊號有哪些？大跌怎麼抄底？國安基金抄底進場護盤啦！)

二、負乖離弱勢股

負乖離弱勢股的篩選邏輯有

1.60 日乖離去 1 億：流動性好。

按這邏輯在大盤萬六時，篩出來的個股有 (6782-TW) 視陽、(3454-TW)晶睿、(6446-TW)藥華藥、(6491-TW)晶碩、(4919-TW)新唐、(4967-TW)十詮、(8436-TW)大江、(4743-TW)合一(推薦完整閱讀：這 8 檔極弱勢熱門股要小心)

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