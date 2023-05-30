雲品添館外獲利動能 透露多個新業主洽談委託管理

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 今 (30) 日召開股東常會，雲品透露，看好疫後觀光餐飲業的復甦，有許多對永續、環保和文化藝術經營理念的業主正積極洽談委託經營案，在全台有多處案源討論中，隨著新案源加入，有利對後續獲利正面挹注。

雲品表示，國際旅客入境人數逐步恢復，目前台北君品酒店海外旅客占比已逐步恢復到疫情前水準，住房率和平均房價均回升。

同時，雲品看好國旅高端消費旅遊市場，旗下日月潭雲品溫泉酒店進行大型裝修工程，已到細修和軟裝進駐的階段，改裝範圍有飯店大廳、生態藝術空間、行政酒廊、遊憩空間，並導入瑞士奢華品牌全新湖景 SPA 芳療室，預估在 7 月底全數裝修完成。

可以樂觀看待，日月潭雲品未來將在中部星級飯店中，成為頂級尊榮服務的領頭羊。

雲品強調，將積極推展多角化營運模式，如進軍義大利不動產業務和委託經營事業等，目前已簽約 10 處委託經營案，7 處營運中，3 處正籌備中，隨著新據點陸續開出，可收取管理財擴大獲利動能，尤其據點間發揮人力互相支援效益、聯合接單推廣銷售，也可降低經營成本，將直接對雲品的毛利率和營業利益率有正面挹注。

雲品進一步透露，看好疫後觀光餐飲業的復甦，有許多對於永續、環保和文化藝術經營理念的業主，正積極洽談委託經營，在全台有多處案源討論提案中，未來君品 Collection 將可為雲品，擴展更多市占率和品牌能見度。