〈潛力股〉漢來美食喜迎最大展店潮 餐飲落後補漲效應可期

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 去 (2022) 年獲利年增幅超過 70%，每股純益 (EPS)3.08 元，其中，第三、四季均繳出單季賺超過 2 元的好成績，已走出疫情谷底，隨著外食餐飲和宴會市場快速復甦，再加上台北漢來飯店內多家據點將開幕，可說是掛牌後最大一波展店潮，今年營運成長動能強勁。

法人指出，已有不少餐飲股股價衝破 200 元，甚至王品已見到 3 字頭，漢來美食前 2 月合併營收 9.46 億元，年增超過 30%，創同期新高，隨著營運強談，不排除有望掀落後補漲效應。

漢來美食旗下擁有國內大型連鎖自助餐品牌漢來海港、米其林入選餐廳名人坊、福園台菜、上海湯包、漢來蔬食、翠園和高雄漢來飯店內 2 家豪華宴會廳等。

除了既有品牌展店，漢來大飯店揮軍北上，南港據點預計第四季開幕，館內規畫有可容納 150 桌的大型宴會廳、漢來海港自助餐、名人坊、鐵板燒、餐酒館、海鮮火鍋等餐廳，由漢來美食經營，開出後勢必一舉擴大營收規模。

而外部有利因素是，政府普發現金 6000 元持續推升內需動能，漢來美食也藉此擴大來美食 APP 行銷，直接發出總價值 6000 元的品牌優惠券予會員，以深耕會員經營，並導入新來客。

漢來美食去年合併營收 37.57 億元，年增 28.23%，營業毛利 15.27 億元，年增 30.78%，毛利率 40.65%，年增 0.8 個百分點，營業利益 2942 萬元，營益率 0.78%，稅後純益 1.3 億元，年增 72.61%，EPS 3.08 元。