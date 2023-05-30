瀚宇博拚H2業績轉優 透過精成科南向馬國 明年開出新產能

瀚宇博 (5469-TW) 今 (30) 日與持股逾 40% 的 PCB/PCBA 廠精成科 (6191-TW) 共同召開法說會，瀚宇博總經理陶正國指出，瀚宇博的產品應用結構趨於穩健且加入 AI 伺服器主板客戶出貨中，目前也力拚下半年的業績表現較上半年爲優；同時，由精成科執行的馬國擴充產能案，預計 2024 年下半年將有新產能貢獻。

瀚宇博在最新的 2023 年第一季產品應用組合上除了 NB 及 PC 應用仍占 40% 之外，網通、伺服器及遊戲機比重都超越 10%，而在汽車應用則到 3%，陶正國說，在目前 NB 及 PC 消費市場仍在消化庫存，客戶端對 NB 及 PC 板的下單可能減少，但不致形成負面的影響。

同時，在網通、伺服器板的營收比重都超越 10%，這是朝向有利的產品結構在發展，至於第一季汽車板只占 3%，有待時間慢慢培養壯大。

對於目前市場話題性十足的的 AI 伺服器應用上，陶正國說，瀚宇博對這些高達 22 層製程的板子有別於一般伺服器 16 層板子的製程，已經對品牌廠及 EMS 廠有出貨實績，也希望逐步擴大市占率。

同時，對瀚宇博而言，在台灣與中國大陸的江陰這兩年沒有大舉擴充產能，對可能在 PCB 市場因產能供過於求造成的殺價競爭不利狀況，陶正國也說，瀚宇博將可以本身的產品結構調整及技術層次提高，應得以安穩度過。

至於精成科，目前在中國大陸、日本及馬來西亞擁有 PCB 及 PCBA 產能之外，並以水庫客戶的增加速度最快，精成已在加速投資在馬來西亞投資擴充 PCBA 廠增加 4 條生產綫及興建設計產能月 100 萬呎的 PCB 廠，2024 年下半年將開出先期的 30 萬呎新產能，主要也是應包括客戶的東南亞地區供貨需求。

法人估，精成科在馬來西亞投資 PCB 及 PCBA 新產能，投資金額也近 20 億元。

精成科的業務發展方面，精成科指出，今年看待消費產品需求仍弱，但積極開拓安全工控、智慧家居、車用等應用，整體希望下半年比上半年好、成長幅度不會太大，同時，對於新接訂單，也儘量引導到馬來西亞生產。