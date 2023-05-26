OAD餐飲評鑑 台北晶華軒拿下台灣中餐廳最高排名

國際級餐飲評鑑組織 Opinionated about Dining (簡稱 OAD) 公布最新 2023 年亞洲區餐廳排名，在全亞洲入選的 150 家餐廳當中，有 8 家來自台灣，其中，晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華酒店館內粵菜餐廳晶華軒，以黑馬之姿首度入選即拿下台灣中餐廳最高排名。

對此，晶華董事總經理吳偉正表示，感謝 OAD 的肯定與推薦，晶華軒會持續精益求精，為國內外喜愛美食的饕客們，展現頂級服務與非凡廚藝。

Opinionated about Dining (簡稱 OAD) 是由美國美食家 Steve Plotnicki 於 2013 年創建的美食評鑑平台，不同於米其林指南或亞洲 50 大的評選方式，主要集結全球線上線下超過 6,000 位美食家，依據 20 多萬筆用餐經驗，整合評選出國際美食指南，評選範圍包括日本、亞洲、歐洲和北美地區，並細分出經典、傳統和小餐館等不同榜單。

此次一舉拿下台灣中餐廳第一的晶華軒，是以道地粵菜見長，廚藝總監鄔海明擁有超過 30 年的料理經驗，先後於香港利苑集團、新加坡和泰國的翡翠餐飲集團、澳門金沙酒店等擔任要職，2013 年還曾帶領日本大阪麗思卡爾頓 (Ritz-Carlton) 的香桃粵菜餐廳獲得了米其林一星。

晶華說明，晶華軒除了傳遞廣東菜的經典口味，也肩負發揚在地食材特色的任務，主打在地人文風土相互鏈結。

此次評鑑入榜名單中除了晶華軒外，國內還有 7 家餐廳也入選，分別是第 11 名的 Logy、第 37 名的 RAW、第 41 名的 Mume、第 48 的 JL STUDIO、第 106 名的 Akame、第 110 名的 Liberte 和第 140 名的 Le Palais，顯示台灣餐飲美食發展的多元性和國際性，已日漸受到國際各項餐飲評鑑肯定。