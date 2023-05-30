〈欣興股東會〉預期下半年營運轉佳 大投資迎AI需求爆發

PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 今 (30) 日召開股東會，並完成改選 9 席董事，董事長曾子章指出，預期下半年營運會比上半年好，同時，面對目前熱門的 AI 相關產品需求，欣興對於未來新廠投資達到 300 億元規模，主要就是鎖定準未來高速傳輸的 AI 伺服器及載板產品市場大量需求。

曾子章並指出，由市調機構調查顯示，AI 應用在 2025-2026 年產值超過雲端伺服器的產值，AI 技術從零開始快速成長，所需求技術開發和服務及比重很高。欣興以 300 億元投資新廠設置，主要就是爲開發 AI 伺服器板及大面積載板產品。

曾子章認為，2023 年下半年一般預期會比上半年好，主要因為市場的不景氣有些超乎客戶預期，主要是來自政治及經濟影響因素的不可控，就需求來看，面板方面從 3-4 月開始庫存下修，5 月就會有急單並好轉，但也有一些客戶一直到 2023 年年底還是維持其保守的市場看法。

欣興已經決定赴泰國設廠，曾子章認為，因中美科技及貿易戰愈演愈烈，台灣很多 PCB 業者在中國設廠的，期望設廠在中國及台灣的兩岸以外再到其他地區設廠，欣興初期去泰國規模並不會很大，先建橋頭堡之後再配合客戶需求而有進一步的投資動作。