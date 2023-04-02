〈觀察〉餐飲集團競相插旗美國為哪樁？

雅茗 - KY(2726-TW) 與揚秦國際 (2755-TW)(麥味登) 近日簽署「美國區域合作戰略備忘錄」，將以台灣美食共同開拓美國市場，事實上，疫情爆發後，已西進中國的餐飲業者受到嚴峻衝擊，在美國率先解封後，成為業者眼中的新藍海，包括六角 (2732-TW)、美食 - KY(2723-TW)、八方雲集 (2753-TW) 均已表態將加快在美國的發展速度，而原因就在於具高毛利、龐大發展空間的特性。

據業者透露，美國市場客單價高，平均賣 1 杯手搖飲，在東南亞市場必須要賣約 3 杯才能達到相同的毛利率，同時，美國幅員遼闊，發展的空間相當龐大。

也有當地華僑表示，吃一份與台灣相同分量的鹹酥雞，在台售價約 200 元，但在美國西岸就要賣到約 800-900 元。

事實上，美國市場不僅有客單價相對高的優勢，疫情漸趨緩後，歐美各國率先開放，但中國不斷反覆封城，加上當地餐飲競爭已高度白熱化，使餐飲業加快腳步將資源轉向聚焦美國布局，甚至八方雲集直接於去年底全面退出中國，可見，「前進美國」已成為餐飲業的新顯學。

雅茗和揚秦這次宣布合作，整合手搖茶飲和鹽酥雞均是台灣的代表性飲食，將各自以旗下品牌「快樂檸檬」和「炸雞大獅」加強拓展美國市場。

儘管雅茗早在 2015 年即前進美國，在美國共擁有逾 100 家店，仍希望透過與策略夥伴合作，做出與手搖引同業的差異化。

而六角主力品牌「日出茶太」在澳洲突破 170 店，菲律賓、澳洲、馬來西亞將突破 200 家店，印尼預計在第一季超過 500 家店，接下來除了深耕東南亞和澳洲市場，也將加快搶占美國版圖。

六角預計第二季在美國加州共開出 3 家直營店，做為示範店，並重新整頓現有約 20 家門店，以區域代理模式，目標 3 年內店數達 150 家，更看好，長期在美國有開出千店規模的實力。

聯發國際 (2756-TW) 旗下「歇腳亭」去年在美國新開 24 家門市，並拓展 4 個新州別，已插旗多達 25 個州，預計至 3 月底達 150 家，第一季共新開 5 家，而尚有已簽約未開店門市 20 家以上。

整體來看，國內不少大型餐飲集團都在整軍加速前進美國，形成另類的國家隊，可期待在不久的未來，台灣餐飲將在美國市場發光發熱。