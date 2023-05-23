連假效應+內需回溫 4月餐飲、零售營業額雙創歷年同期新高

連假效應拉抬內需回溫，4 月零售及餐飲業營業額雙創歷年同期新高，餐飲業營業額 815 億元，年增 31.4%，零售業營業額 3697 億元、年增 7.5%；但批發業則受需求轉弱影響，年減 15.1%，連續 6 個月負成長。

經濟部統計處今 (23) 日發布批發、零售及餐飲業營業額統計。在清明連續假期效應挹注下，帶動零售及餐飲業營業額同步創歷年同期新高，但批發業則受需求疲弱、客戶端拉貨力道保守影響，營業額為歷年同期新低。

其中，餐飲業部分，4 月餐飲業營業額 815 億元、年增 31.4%，其中餐館業年增幅 34%，主因清明節連假及各地活動重啟，帶動外食消費增加，加以去年同期適逢國內疫情急遽升溫，基期較低所致。

此外，飲料店業也因出遊人潮增加，加以夏季新品刺激買氣，帶動冰飲品需求增加，年增 11.2%；在外燴及團膳承包業部分，年增 45.5%，主因航班旅運人次回升，帶動空廚餐點需求增加。

根據經濟部統計，今年前 4 月餐飲業營業額為 3368 億元，年增 20.5%，同樣創歷年同期新高。

零售業部分，4 月零售業營業額為 3697 億元、年增 7.5%，主因清明連假效應與母親節檔期挹注，實體店購物人潮明顯回升，帶動百貨公司、服飾品零售業、便利商店及家用器具及用品零售業都較去年同期成長。

汽機車零售業則因汽車交車率提升加上漲價效應，推升營業額年增 11.3%；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣偏弱，加上去年同期有五倍券到期效應，墊高基期，導致致年減 9.9%；總計今年前 4 月營業額為 1 兆 4777 億元，創歷年同期新高、年增 6.0%。

批發業營業額年減 15.1%，其中機械器具批發業年減 18.4%，主因終端消費性電子市場需求疲弱，產業鏈持續進行庫存調整所致；建材批發業年減 24.2%，主因用鋼產業需求疲弱，鋼鐵備料保守，加上鋼價低於上年同月所致。

另外，化學材料批發業年減 31.8%，主因下游應用需求疲軟，石化、塑膠等銷售減少；家用器具及用品批發業則年減 7.8%，主要是去年同期下游零售通路因應五倍券截止商機，提貨數量增加，基期較高，加上外銷市場持續低迷所致。總計今年前 4 月批發業營業額為 3 兆 7015 億元、年減 12.3%，創歷年同期次低紀錄。

