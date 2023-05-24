〈房產〉新北六大指標重劃區成交單價 央北重劃區以62.6萬元居首

房仲業者根據實價登錄資料，統計新北市六大指標重劃區近一年的價量表現。其中土城的暫緩重劃區「4 字頭」最為親民，交易量表現則是以新莊的頭前重劃區最為熱絡，同時，平均單價最高則以央北重劃區的 62.6 萬元成為焦點。

土城暫緩重劃區近一年平均每坪為 44.7 萬元，「4 字頭」房價是六大指標重劃區中最低。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，土城暫緩重劃區位在明德路及金城路交會處的左右兩側，緊鄰捷運板南線，區域內有海山、土城兩站，交通十分便利。購物部分有傳統市場、日月光廣場、家樂福可供日常採買，周邊還有土城醫院、8000 坪的公園、國民運動中心、政府機關，各項生活機能完善，房價相較於北市親民許多，未來發展潛力相當高。

而央北重劃區則是以每坪 62.6 萬元榮登單價最高寶座。陳金萍表示，央北重劃區北鄰十四張重劃區，南鄰中央新村，計畫區域內以住宅區為主，周邊主要聯外道路有國道三號、新北環河快速道路及水源快速道路；捷運部分往北走有環狀線十四張站，往南走有小碧潭站，往返北市中心通勤半小時左右即可到達。

在生活機能上，鄰近有中央市場，十四張及小碧潭站也有大型購物商場，生活機能一應俱全，還有公園及學區，環境幽靜適宜居住。此外，還有總投資金額高達 520 億的「十四張站暨南機廠土地開發案」，將打造複合式大樓，預計可創造約 1.2 個就業機會，除了可帶動地方經濟發展外，也可創造便利優質居住環境，讓央北重劃區後市可期。

觀察新北市六大指標重劃區的交易量，前兩名皆位於新莊區內，分別為頭前重劃區 303 件及副都心重劃區 254 件。陳金萍指出，頭前重劃區與副都心重劃區僅以思源路相隔，算是新北市開發已近完成的重劃區，生活機能相較於其他重劃區更為完善，加上與舊市區相鄰，各項採買、就學、就醫都相當便利，而周邊有五股工業區、新北產業園區坐落，就業機會多，也推升購屋需求。