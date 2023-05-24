〈房產〉小資族買新大樓 桃園這四大蛋白區還有1字頭

小資族 1 字頭買新大樓，在桃園還有機會。根據桃園市不動產交易 e 指通最新統計顯示，今年首季桃園市 12 個交易熱區當中，屋齡 5 年內新大樓均價落在 1 字頭的區域，除了大溪、新屋、觀音之外，還比去年同期多了一區龍潭，總計四區！其中又以觀音區平均 18.7 萬元最平實。

統計顯示，桃園其餘新屋、龍潭、大溪均價則介於 19.1-19.7 萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園 1 字頭就能買新大樓區域，都屬於蛋白區，因此價格相對實惠。不過四區房價與去年同期相比，觀音、新屋與大溪持續上漲，只有龍潭下滑了 9.3%，讓今年首季的 1 字頭區域較去年第一季增加一個；由於四區均價距離 2 字頭都只差臨門一腳，所以未來不排除連袂站上 20 萬元大關，使桃園 1 字頭平價區逐漸「清零」。

陳定中指出，龍潭均價跌回 1 字頭，是因今年第一季的新大樓交易，多半位在外圍相對低價的石門水庫一帶，去年同期則集中在龍潭市區周邊，所以「眼前的跌不是跌」，只是主要交易區段轉移所致。類似情況也發生在年漲 21.8% 的蘆竹，去年首季蘆竹的新大樓買賣，大部分位於新開發的山鼻重劃區，今年則回歸高價的南崁鬧區，才使得今年第一季均價較去年大漲。

桃園四個 1 字頭平價區的新大樓價位親民，但深入觀察發現，除了觀音之外，其餘三區的新大樓供給並不算多。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音的新大樓供給豐富，是因區內有草漯重劃區的大規模開發，推案火力比新屋、楊梅及大溪等缺乏新興重劃區的地區更旺盛；加上近年草漯重劃區地價上漲，許多建商一改從前的透天規劃，轉推低總價的 2、3 房大樓華廈，進而抬升了觀音區近年的新大樓量能。

彭勝奎進一步指出，由於草漯重劃區鄰近觀音工業區、大潭工業區、桃園科技工業區與桃園環保科技園區，充沛的就業人口，為草漯挹注扎實剛需，且客源除了首購族之外，也有不少想當房東的置產族，現今當地總價 700 萬元以內的大樓華廈買氣活絡，連帶拉抬觀音整體的新大樓交易熱度。