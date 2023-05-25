中華電信正式加入RE100 2040年100%使用再生能源

中華電信 (2412-TW) 今 (25) 日宣布正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議 RE100，並具體承諾將於 2040 年達到全公司 100% 使用再生能源的目標，與世界標竿企業共同為地球環境的永續發展盡一份心力。

中華電信董事長郭水義表示，ESG 永續發展是中華電信的無悔投入，「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業」也是我上任揭櫫的三大願景之一，我們積極響應國際倡議與國內淨零轉型政策，在『綠化低碳、數位賦能、誠信透明』的理念下，積極推動各項作為，繼日前攜手戴資穎『拍下勝利種下樹木』植樹活動並規劃擴大全台植樹及保育造林 8 年 15 萬棵，守護生物多樣性之後，今日再宣布正式加入全球再生能源倡議 RE100，邁向永續未來另一里程碑。後續也將持續善用我們的核心專業、技術、資源、能力與特色，與各界先進和供應鏈夥伴攜手合作，具體承諾並努力邁向淨零排放。

中華電信技術長林榮賜表示，中華電信為全台最大的綜合電信服務商，各類型機房據點超過 900 處，行動網路基地台總數超過 5 萬座，每年使用電力超過 14 億度，近年來隨著業務高速蓬勃發展、持續推動資料中心 (IDC) 與行動基地台的擴大建設，因此要達成全公司 100% 使用再生能源有相當的挑戰性，中華電信將以 SBT(Science based target) 科學量化減碳為基礎，運用『科技減碳』與『使用再生能源』兩大策略，具體承諾 2040 年將全面使用再生能源，並設定 2050 年前達成淨零排放，實踐全球共同的氣候目標。

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信將運用充沛之資通訊科技人才，推動『科技減碳』策略，重點作為如導入 5G C-RAN 新架構大幅改善基地台耗電，目前已有 85% 基地臺改為 C-RAN；規劃 2024 年汰停 3G 網路，年節電約 1 億度，同時升級語音通話至 VoLTE，提供客戶更優質服務；也自主研發智慧型能源集中監控系統 (EOC)，全面性自動收集 / 分析電力數據，即時掌握節能成效；導入 AI 人工智慧及 Big Data 大數據分析技術，依據實際訊務狀況、智慧化分析與調控各類型網路設備 (含行動基地台) 用電，達成省電節能；發展智慧營維運方案，解析障礙數據，預測基地台劣化趨勢，提升線上排障率並減少人員外派查修；其他如積極推動老舊耗能設備加速汰停、IDC 機房 PUE 能效提升、公眾電話交換網路加速 IP 化等，全方位多面向推動科技節電減碳；除此之外，中華電信也積極投入科技減碳前瞻技術研發，為台灣唯一與全球科技巨頭共同發起 IOWN GF 並擔任董事的企業，積極推動全光網路技術，致力實現『提升能源效益 100 倍；提高傳輸容量 125 倍；降低傳輸延遲 200 倍』的永續目標。

在「使用再生能源」方面，簡總經理也表示，中華電信採取自建與外購雙軸並進的作法，截至 2022 年，已自建太陽光電案場總共 55 處、裝置容量超過 4.5MWp，2023 年預計將再增加 10.23MWp；在採購再生能源方面，中華電信除了已簽訂包含太陽光電與風力發電再生能源採購合約，每年預計轉供電超過 6,200 萬度外，同時也正著手簽訂 CPPA 企業購電長期合約，逐年再提高再生能源使用比例，具體落實加入 RE100 的企業承諾。

郭董事長強調，RE100 領導人 Sam Kimminsh 曾表示，中華電信在 2040 年要實現 100％再生能源的承諾，顯示出其在能源轉型方面的領導地位，而 RE100 的成員們皆代表著一股積極變革的強大力量。因此，中華電信設定 2030 年較 2020 年碳排放減半、IDC 機房全面使用再生能源，2050 年前達成全面淨零排放目標。此次更透過正式加入 RE100，具體承諾 2040 年達到全公司 100% 使用再生能源。中華電信以身作則，將持續推動「科技減碳」及「使用再生能源」兩大策略，期許實現「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大願景，為地球、國家、社會的永續發展、貢獻心力。