茂矽董事改選朋程拿下3席 攜手擴大車用佈局

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今(25)日召開股東會，全面改選董事，大股東朋程 (8255-TW) 拿下 3 席，較前屆增加 1 席，由於朋程積極發展車用 IGBT 模組，雙方可望攜手進一步擴大相關領域佈局，茂矽車用營收占比也可望衝破 3 成。

茂矽今日股東會全面改選 5 席董事及 4 席獨董，朋程去年底承接強茂子公司璟茂 1900 萬股茂矽，對茂矽持股增加至 30.05%，今年董事席次也增加 1 席、拿下 3 席，由朋程董事長姚宕梁、總經理吳憲忠及副總經理盧建志擔任法人代表。

業界也傳出，唐亦仙有意進行世代交替，經與大股東會商後，可望由中美晶、同時也是朋程榮譽董座盧明光之子盧建志，接任茂矽總經理一職。

對此，茂矽董事長唐亦仙表示，高階主管都會有傳承計畫，茂矽在電源這塊從 MOSFET 踏進 IGBT，佈局得差不多，接下來走向產品應用推廣，階段性任務已達成，因此考慮進行交棒傳承規劃。

隨著朋程積極發展車用 IGBT 模組，雙方未來可望擴大合作力道，也將加速茂矽車用領域布局。茂矽去年車用營收占比達 27%，唐亦仙表示，公司轉進工業、車用比重越來越高，加上前幾年簽約的客戶，大部分車用客戶需求均維持穩定。

市況方面，唐亦仙表示，原先年初大家認為下半年市況可望反轉，但目前有些客戶庫存還是很高，還沒感受到需求健康復甦的力道。

從各應用來看，唐亦仙指出，今年車用需求維持穩健，筆電、消費性電子需求還未回溫，有些 MOSFET 客戶庫存相對仍處於高點，不過，應用在太陽能、儲能、風電領域的 IGBT 需求不錯。

茂矽發言人鄧志達表示，公司有長約保障，加上太陽能逆變器 IGBT 新品貢獻增加，近幾個月產能利用率維持在 70-85%，市場去年下半年起開始去化庫存，目前庫存已趨於合理，預期客戶庫存去化已到末升段，下半年營運勢必會比上半年好。

