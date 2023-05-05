〈中華電董座交接〉郭水義接棒打造頂尖科技集團 喊「將市值兆元當作地板」

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日舉行董事長交接典禮，由總經理郭水義出任新董事長一職，同時兼任總執行長，新人事案今日生效。新任董事長郭水義提出三大方針與三大願景，強調將中華電打造成兆元頂尖科技集團，將市值兆元從天花板變成地板。

三大願景部分，包含成為國際標竿企業、數位生態系領導品牌、打造遠遠超越兆元市值的頂尖科技集團，為中華電信打造下一座成長大山。郭水義說，之前中華電市值碰上兆元就會往下掉，兆元是公司的天花板，期望穩定市值，並把兆元當作地板。

三大方針方面，郭水義表示，第一是中華電信的經營使命，以四個 ABC 豐富資產資源打造客戶信賴的數位系統，包含合作夥伴、科技平台、基礎網路、人才資產等，同時為政府、企業客戶、國際策略夥伴創造價值。

第二是持續秉持「永遠走在最前面」，並以誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當則的信念；第三則是持續與同仁推動轉型策略以及成長飛輪。

在業務發展上，郭水義提出經營三訣、事業三箭 (艦) 與技術三鑰，其中，經營三訣包括客戶信賴、跨群協作及廣結同盟；事業三艦指個人家庭、企業客戶及國際客戶三大事業艦隊；技術三鑰則代表要打造人才庫、要打造技術庫、要打造標準藍圖。

個人家庭事業方面，聚焦個人家庭有關安全、便利、健康、娛樂四大構面服務，擴大在影視、遊戲及運動等潛力新興服務的經營與投資，並善用政府租稅獎勵投資法案，讓寬頻的高速公路上，奔馳著各種精采服務內容的轎跑車。

企業客戶事業聚焦雲端、資安及智慧聯網三大新興百億業務；國際布局力把世界帶進台灣，包括協助國際 OTT 落地、協助國際級企業進入台灣，優先投資台灣，同時把台灣帶向世界，以台灣為中心，協助台商及國內跨國網通大廠馳騁國際市場，並將台灣的智慧應用行銷到國際舞台。