中華電績效、市占持續領先 行動資本支出未來逐步降低

中華電 (2412-TW) 今 (9) 日召開法說，董事長郭水義表示，具有領先市占率、技術領先，讓中華電信有相當的優勢與韌性，有信心績效持續領先；另外，全年資本支出目標不變，不過行動通訊支出在未來幾年會持續下降。

郭水義指出，儘管今年第一季總體經濟環境具不確定性，不過各項財務績效均超越財測高標，跟去年同期比較，三大事業體的營收、獲利皆呈現正成長。

中華電今年資本支出約 353 億元，財務長陳宇紳提到，行動通訊的資本支出高峰已過，預期未來相關費用在未來幾年會持續下降，目前主要重要項目是 IDC 與寬平固網業務。

非行動通訊資本支出方面，陳宇紳說，由於非行動通訊支出得看客戶專案需求，因此難以評估未來幾年的金額。

外資也關注國際市場布局進展，中華電強調，國際電信事業群第一季營收年成長 24.3%，主要因國際客戶對國際專線、IDC 及雲端服務的需求大增，持續透過把國際機會帶回台灣、台灣量能輸出國際，看好未來國際事業未來會持續成長。

此外，日本日本子公司取得電氣通信工事之特定建設業許可，除了可以增加承接日本當地大規模專案工程外，也可藉此爭取國際機會。

郭水義表示，第一季行動服務營收年增 6.6%，主要受惠客戶升級至 5G 及月租行動客戶數增加，行動營收市佔率較客戶數市佔率多 2.9%，顯示客群結構健康；固網寬頻 300Mbps 以上速率的客戶數則在第一季突破 100 萬戶大關。

另外，個人家庭事業群因月租型客戶及 5G 客戶數成長，也受惠 iPhone 供貨穩定，營收及獲利皆較去年同期增加；三網飆配總客戶數維持成長動能，Wi-Fi 裝置數較去年同期成長 1.5 倍。

企業客戶事業群第一季營收年成長 8.2%，稅前淨利年成長 3.7%，主要受惠 ICT 業務成長強勁。其中企客新興業務營收成長依然亮眼，5G 企業專網及大數據服務營收成長翻倍；第一季雲端、IDC 及資安服務營收年成長均達 30% 以上。