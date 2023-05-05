〈中華電董座交接〉郭水義：下一步孵化兩隻小金雞IPO、活化不動產

中華電 (2412-TW) 今 (5) 日舉行董事長交接典禮，展望未來，新任董事長郭水義表示，為擴大事業與服務範圍，後續將推動轉投資公司 IPO，同時會積極活化公司不動產。

郭水義指出，中華電持續以來擴展許多轉投資事業，未來將積極進行策略性轉投資及鼓勵轉投資事業 IPO，首要會先推動中華資安國際與資拓宏宇 IPO。

談到過去三年營運表現，卸任的前董事長謝繼茂表示，過去三年完成策略轉型，去年完成最困難、最重要的組織轉型，新團隊營運一年以來，績效非常亮麗，不過組織轉型尚未成功，同仁仍須努力，儘管有良好的架構，但還有很多地方需要調整。

謝繼茂說，自從電信產業自有化後，公司面臨挑戰與競爭，但其中核心最重要的是人才，並不怕問題，而是怕不知道問題，只要定義好問題就可以找出對策，也是對員工最高信念。

交通部前部長賀陳旦致詞提到，中華電前董事長謝繼茂是技術出身，把網路基礎建設擴展至偏鄉，郭水義則是財務背景出身，對營運規劃、財務、投資有不同面向，而公司成長除了需要跟隨大環境，也需要不同的經營者。

他進一步說，中華電未來需要嚴肅看待土地資產，也是需要重新審視資產，尤其政府積極推動長照政策，需要企業共同投資，也將是中華電面臨的狀況。郭水義會後也對此回應，未來將積極活化公司不動產，有明確動作會再向外界發布。