資服業迎來4大新契機 精誠董座露面：不排除併購

精誠資訊 (6214-TW) 今 (25) 日召開股東常會，董事長林隆奮表示，看好資安、ESG、雲端服務和 AI 相關技術，將帶動資訊服務的市場需求持續增長，因此，除本身業務經營，不排除後續有投資併購或策略聯盟，進一步推升營運動能。

林隆奮指出，隨著新科技工具釋出，企業進一步聚焦在 AI 服務、雲端服務、資安解決方案、ESG 解決方案或是數位行銷等企業數位化場景，因而提高企業投入 IT 預算的意願，再加上金融法規對資安的規範、國際組織對企業出口在碳權或是綠電的要求等，均可望促使企業投注更多資源，是精誠的成長契機。

精誠連 8 年營收創高，林隆奮表示，精誠是數據軟體公司，專長在於運用多元軟體力驅動各種跨界數據，落實在不同產業的應用，不僅優化傳統 SI 擅長的產品組合與系統整合，也進一步實踐多雲混合、數據整合、虛實融合以及生態整合等六合價值主張。

精誠從 SI 系統整合，演化成為 XI 生態整合，協助企業在現今複雜、多雲混合環境架構下，因應新經濟帶來的挑戰，提供一站式完整的顧問服務，打造真正可以落地的應用，也增添營運新動能。

林隆奮強調，精誠聚焦提供企業雲端服務、數據服務、資安服務、軟體開發服務以及維護維運服務等五大方向，以提升顧問服務的營收占比，進而達成優化毛利率與獲利的目標。

精誠今日通過去年財報以及盈餘分配案，決議每股配發現金股利 5 元，同時，也通過董事會提名台灣科技大學資訊管理系特聘教授盧希鵬為新任獨立董事，藉此強化董事會功能並落實公司治理。