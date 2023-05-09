東捷資訊強打資安解決方案 將擴大滲透製造業客戶

「CYBERSEC 2023 臺灣資安大會」今 (9) 日登場，東捷資訊 (6697-TW) 展示零信任資安解決方案，協助企業加強資安第一道防線，東捷表示，已成功協助多家金融業客戶導入金融支付資安解決方案，後市也將致力原有製造業客戶導入身分識別解決方案，以增強機敏工廠設備和系統的登入資訊安全管理，共同強化台灣資安整體韌性。

東捷營運長陳春旭指出，此次展出內容包括「CipherTrust 資料安全平台」和「Keyper 多因素身分驗證整合服務」，以提供端到端資料加密保護和身份驗證密鑰管理方案，協助企業強化身分驗證與數據安全。

東捷進一步說明，隨著 APT 進階持續性攻擊和 BYOD 與遠端存取需求的快速增長，各國企業高度關注網路安全的零信任轉型，各國政府也積極提倡零信任網路安全策略，我國同樣明確指出，今年要推動零信任網路架構。

東捷具超過 20 年資訊委外服務經驗，代理國際大廠 Thales 的金融支付資安管理解決方案和國內資安廠商關楗（KeyXentic）的身分識別等零信任網路架構資安解決方案，透過結合資安原廠產品和技術支援，可協助金融、政府、製造等產業解決資安管理問題。

此次東捷展出「CipherTrust 資料安全平台」是一款集中化資料管理平台，可簡化企業資訊安全，並提供硬體加密，確保地端、雲端和混合環境中的資料轉移安全，且該平台還可整合硬體安全模組 (HSM)，以進一步提升金鑰保護等級。

而「Keyper 多因素身分驗證整合服務」是一套安全密鑰管理系統，通過 FIDO2 國際標準，提供一站式無密碼身分認證整合服務，此方案有助於企業實現零信任網路架構下，兼具安全合規的無密碼單一登入體驗。

東捷是 SAP ERP 金級合作夥伴，客戶擴及製造業、金融業、流通零售業、政府公務機關等不同領域。