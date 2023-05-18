搭AI浪潮 三竹資訊多個新系統齊發！董座：每年進步

在 AI 快速發展的大環境下，行動金融資訊先驅業者三竹資訊 (8284-TW) 今 (18) 日宣布，一口氣推出全新進化的「三代行動看盤系統」、投資兼娛樂「電視影音聲控下單系統」，拉近與客戶距離「新一代推播系統」，以及協助券商打造全新 APP 利器「SDK 開發套件」，三竹資訊董事長邱宏哲強調，三竹每一年都在進步，是金融業最忠誠可靠的夥伴。

邱宏哲指出，「三竹股市多券商交易平台」率先導入於電視和手機版本，擁有多個證券帳號的使用者，無須穿梭於各個券商 APP 之間登入登出，目前已有 6 家券商加入，後續尚有多家券商陸續增添中。

在數位浪潮下，三竹表示，旗下「智慧電視影音聲控下單系統」，「影音看盤」提供 3 家電視直播、9 家媒體隨選影音共 41 個節目，透過大小視窗隨意調換影音模式，連結自選股清單，未來更可結合券商及投顧影音頻道，打造專屬於自己的財經台。

邱宏哲強調，跨平台服務整合是研發產品最終目標，輕量化、免安裝的「電腦版看盤分析系統」，透過手機號碼即同步自選股，並匯集三竹股市 APP 所有看盤功能與介面細節，提供投資人全天候報價服務，將進一步協助證券期貨商整合全球交易市場，以單一平台即可輕鬆切換證券、期貨、海期及複委託多市場報價交易功能。

同時，三竹為持續強化人機互動技術、進行詞庫優化，用戶運用「聲控下單 2.0」功能登入券商帳號後，對電視遙控器麥克風說出股票名稱及下單指令，透過全自動程式語意分析，將不同排列組合的有效字句瞬轉為委託單，並以語音互動方式反饋，與用戶確認委託內容並完成下單。

而三竹自有品牌「三竹股市 APP」是全新進化的報價引擎「三代行動看盤系統」，提供即時穩定精確的海內外多元金融商品報價和盤後資訊，目前已穩居投資人愛用財經軟體排行榜。