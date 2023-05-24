〈長榮航股東會〉順利完成董事改選 啟動新世代寬體客機評估

長榮航 (2618-TW) 今 (24) 日召開股東常會順利完成董事改選，同時，長榮航也表示，對於中長程機隊，已啟動新世代寬體客機評估，將在市場找尋合適機型，以逐步取代長程線主力 777-300ER 機隊。

長榮航於今年股東會順利完成董事改選，6 席董事當選人分別為長榮航董事長林寶水、長榮航總經理孫嘉明、長榮海運董事戴錦銓、長榮國際董事長暨總經理張明煜、財團法人張榮發慈善基金會董事長吳景明、長榮國際秘書室協理朱文慧。

而 3 席獨董當選人，則分別為長榮航空現任獨董簡又新、許順雄、吳宗寶。

長榮航說明，對於機隊規劃上，預計明年中旬開始交付的 9 架 787-9 客機，將會配置為皇璽桂冠艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等，取代部分 2024 年起陸續退役的 777-300ER 運能，屆時航班調度可更具彈性，增加航機使用效益。

長榮航現營運機隊 86 架，其中客機 78 架、貨機 8 架，尚有 5 架波音 787-10 客機、9 架波音 787-9 客機，以及 1 架全新 777F 貨機未交，預計於 2027 年前全數引進。

而長榮航 A321 機隊已於去年第四季起陸續還機退役，預計至今年底，A321 機隊將減為 18 架。

長榮航說明，後續將視市場狀況，配合新機交付時程和整體機隊規劃，評估是否部分 A321 機隊延租或引進替換機型。

長榮航去年客運營收 318.8 億元，年增幅達 311%，載客數 220.6 萬人次，年增 654%，客運承載率 60.8%，而年貨運營收 903 億元，年增 6%，年載貨量 84.2 萬噸，貨運承載率 86.1%。

長榮航說明，原預估客運票價與疫情前約有 30% 漲幅，但因機位銷售機制配置得宜，以及營收系統調控發揮效益，再加上票價高的長程航線占比高、商務艙和豪華經濟艙的機位需求強勁，近兩個月來平均整體票價漲幅達到 50%，高於預期。

而貨運運價雖從去年底高點急速下跌，目前跌幅已停止，部分航線甚至微幅上升，整體運費仍高於疫情前的水準。