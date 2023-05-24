〈裕隆集團法說〉裕日車三大新車待發 一車款預接單已破1500張

裕日車 (2227-TW) 今 (24) 日召開法說會，預告下半年有 3 款新車待發，包括 X-TRAIL 輕油電、KICKS e-POWER 和 QX50 24 年式，其中 KICKS e-POWER 預接狀況熱絡，接單已超過 1500 張，正向原廠擴大爭取配額。

裕日車說明，下半年預計推出全新 NISSAN X-TRAIL 輕油電版本，採用 1.5 升 VC-TURBO 可變壓縮比渦輪引擎、 ProPILOT 智行安全系統，提供 LV2 等級的安全輔助，預期將帶動整體品牌銷量躍升。

而 KICKS 下半年全新導入 e-POWER 動力系統， 預售期間首批配額 600 台「預售即完售」，累計至 4 月熱銷接單已超過 1500 張，待交訂單約 1300 張，正積極向日產爭取追加配額中。

裕日車也提到，INFINITI QX60 23 年式日系七人座休旅升級上市，自去年 9 月上市起，接單熱烈，目前尚有超過 100 張待交訂單，部分車規車色須至年底才得以消化，平均每月可供應量僅 20 台左右。

若就整體國內車市來看，裕日車預估，全年新車銷售規模為 42.5 萬台，而隨著中國車市轉好，轉投資東風日產新車開始陸續上市，逐漸轉好貢獻獲利可期。