台光電AI伺服器CCL將高成長 美系外資看目標價234元喊加碼

台股銅箔基板 (CCL) 廠第一季獲利以台光電 (2383-TW) 的每股純益 1.44 元居冠，個股股價漲勢領先族群個股，美系外資最新出具報告指出，台光電在兩年內 AI 伺服器 CCL 將出現高成長，預期攀升到占營收 10% 的比重，且爲高毛利產品，因此喊加碼台光電，目標價爲 234 元。

美系外資指出，AI 伺服器的需求將是台光電的下一個主要成長驅動因素，主要台光電在交換機（OEM 和 ODM）以及傳統伺服器（企業伺服器和超大規模伺服器）在 CCL 廠是處於全球領先地位。我們相信，在 1-2 年內，AI 伺服器將實現與其交換機和傳統伺服器 CCL 相當的收入規模，從目前的 1-2% 達到公司總收入的 10% 以上。

美系外資認爲，極高的 PCB 含量和規格要求意味著每台 AI 伺服器的 CCL 含量至少是傳統伺服器的 4 倍。同時已經看到 EMC 成為許多關鍵 ODM AI 專案的選擇，意味著台光電在 AI 伺服器中的市場占有率可能遠高於即將推出的傳統伺服器平台的 40%。

美系外資認爲，台光電第二季營收將較首季成長 10% 以上，且 2023 年的每股純益可能由首季的 1.44 元逐季向上攀升到第四季的 5.66 元，全年的每股純益達 13.99 元，預估 2024 年每股純益爲 19.38 元。

美系外資指出，台光電股價己有回升，隨著前景的改善，未來還有進一步的潛在上行空間。預計穩步改善的 Eagle Stream 需求將成為下半年重要的驅動因素。雖然人工智慧伺服器的故事是現在的主要焦點，但傳統伺服器的 CCL 規格升級仍然是一個強勁的長期趨勢。